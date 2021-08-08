إعلان هام حول فتح باب قبول الطلبة الجدد بكلية الرباط الجامعية

غزة/سما/

أعلنت كلية الرباط الجامعية عن فتح باب التسجيل لقبول طلبة جدد للعام الدراسي 2021-2022، في برنامجي: بكالوريوس القانون والعلوم الشرطية، وبكالوريوس الملاحة البحرية، وذلك وفق الشروط الموضحة أدناه.

وقالت الكلية اليوم الخميس، إن التسجيل يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8/8/2021 م، وحتى الخميس 26/8/2021م، من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً.

وأشارت إلى أن طلبات القبول والأوراق الثبوتية تُقدم في دائرة القبول والتسجيل في مقر كلية الرباط الجامعية الكائن في شارع الرشيد على شاطئ بحر مدينة غزة، مقابل استراحة الهدى.

وحول لوازم التسجيل:

صورة عن شهادة الثانوية العامة.

صورة عن الهوية الشخصية.

رسوم تسجيل 20 ديناراً أردنياً غير مستردة.

وعن شروط قبول الطلبة الجدد:

يشترط لتخصص القانون والعلوم الشرطية أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 75% في الفروع: العلمي، الأدبي، الشرعي، والأزهري فقط.

يشترط لتخصص الملاحة البحرية أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 75% في الفروع: العلمي، والصناعي، والأزهري علمي فقط.

ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في أول أكتوبر 2021 عن 20 عاماً.

ألا يقل طول المتقدم عن 170سم.

أن يجتاز الطالب الفحوصات الطبية من الجهات المختصة المعتمدة لدى الكلية، وكذلك اختبارات اللياقة البدنية والمقابلة الشخصية بنجاح.

يخضع جميع المتقدمين للتنافس والمفاضلة حسب معدل الثانوية العامة (بوزن 50%)، واللياقة البدنية والمقابلة الشخصية بوزن (50%).

حصول المتقدم على ترتيب تنافسي من بين المتقدمين في اختبارات القبول يمكّنه من الالتحاق بالكلية حسب العدد المطلوب لكل تخصص.

الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك من وزارة الداخلية والأمن الوطني (يقدمها الطالب للكلية حال قبوله فيها).

الالتزام بالخدمة في وزارة الداخلية والأمن الوطني وفق القوانين والأنظمة واللوائح مدة لا تقل عن 10 سنوات.

دفع الرسوم الدراسية بواقع (15) ديناراً أردنياً عن كل ساعة معتمدة. الالتزام بدفع الرسوم الدراسية حسب تعليمات الكلية طيلة مدة الدراسة.

الالتزام بالتعهد العدلي والتعليمات واللوائح والأنظمة المعتمدة في كلية الرباط الجامعية (يقدم الطالب هذا التعهد بعد قبوله في الكلية). وللمزيد من المعلومات أشارت لضرورة الاتصال على الرقم: 0593654489، أو زيارة الموقع الإلكتروني لكلية الرباط www.ruc.edu.ps