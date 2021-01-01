الأسيران ماهر دلايشة وعلاء الدين علي يعلّقان إضرابهما عن الطعام

رام الله / سما /

أكد نادي الأسير، أنّ الأسيرين ماهر دلايشة، وعلاء الدين علي (قاسم)، علّقا إضرابهما المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة (16) يومًا، رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، وذلك بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداريّ.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي اليوم الخميس، أنّ الأسير دلايشة (46 عامًا)، كان قد شرع بإضرابه، بعد أن أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ بحقّه في اليوم الذي كان من المفترض أن يتم الإفراج عنه، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 10 سنوات منها 5 سنوات في الاعتقال الإداري، وأعاد الاحتلال اعتقاله في 23 آذار/ مارس 2021، وأصدر بحقّه أمريّ اعتقالٍ إداريّ مدتهما أربعة شهور، علمًا أنه متزوج وأب لخمسة أطفال.

وأشار إلى أن الأسير علي (38 عامًا)، أمضى ما مجموعه ثلاث سنوات ونصف في الأسر، وأعاد الاحتلال اعتقاله في شهر يناير/ كانون الثاني، وأصدر بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ مدتهما 6 شهور، وانتهى الأمر الأول في شهر تموز المنصرم، وهو متزوج وأب لثلاثة أولاد.

يذكر أن عدد الأسرى الذين يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري، وصل إلى (13) أسيرًا أقدمهم الأسير سالم زيدات من بني نعيم في الخليل، الذي يواصل إضرابه منذ 25 يومًا، وذلك بعد أن علّق الأسير جيفارا النمورة من دورا في الخليل مساء أمس إضرابه عن الطعام إلى جانب رفاقه ماهر دلايشة، وعلاء الدين علي.