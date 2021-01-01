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الداخلية تكشف حصيلة المواليد في غزة خلال الشهر الماضي

الخميس 05 أغسطس 2021 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية تكشف حصيلة المواليد في غزة خلال الشهر الماضي



غزة / سما /

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية- الشق المدني أن قطاع غزة شهد خلال يوليو المُنصرم تسجيل 4012 مولوداً جديد بالإضافة إلى 283 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور المسُجلين خلال يوليو المُنصرم يُقدر بـ ألفين و130 مولوداً بنسبة تقدر بـ 53%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 46,9% بواقع - ألف و882 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجلت ألف و430 مولوداً؛ فيما سجَّل مكتب داخلية خانيونس 795مولوداً، كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال المدة ذاتها 695 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 561، في حين سجلت مديرية داخلية رفح 531 مولوداً.

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها سجلت 283 حالة وفاة، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 168حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 59.3%، مقابل 115 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 40.6%.

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