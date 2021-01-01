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الاحتلال يهدم ثلاثة منازل قيد الانشاء في سعير شرق الخليل

الخميس 05 أغسطس 2021 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة منازل قيد الانشاء في بلدة سعير، شرق الخليل.

وأكد المواطن موسى جردات ، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة واد الشرق في بلدة سعير، وهدمت ثلاثة منازل يتكون كل واحد منها من ثلاثة طوابق، وتبلغ مساحة كل طابق 200 متر مربع،  وتعود ملكيتها الى المواطنين: عاهد علي ياسين جرادات، وجمال محمد ياسين جرادات وشقيقه، بحجة أنها مبنية في المنطقة "ج".

يذكر أن المواطنين في منطقة واد الشرق في بلدة سعير، يتعرضون لانتهاكات متككرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لقرب المنطقة من شارع الخليل القدس (الشارع الالتفافي 60)، الذي يربط مستوطنة "كريات اربع" بالتجمعات الاستطانية المقامة شمال وجنوب مدينة الخليل.

#الخليل #الاحتلال

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