تطورات كورونا في إسرائيل قد تؤثر على زيارة بينت لأمريكا

القدس المحتلة / سما /

​ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن تطورات فيروس كورونا في إسرائيل يمكن أن تؤثر على موعد زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت إلى الولايات المتحدة الأمريكية نهاية أغسطس الجاري.



وأضافت الصحيفة أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ايال حولتا، والمستشارة السياسية شمريت مائير، يتواجدان حاليًا في الولايات المتحدة ويقومان بإجراء سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن، وذلك في إطار التجهيز لزيارة بينت إلى واشنطن.



وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الأمور الأخرى التي يجب على حولتا ومائير القيام بها هي تنسيق الموعد النهائي لزيارة رئيس الحكومة إلى البيت الأبيض.



ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن: "معطيات كورونا هي متغير إضافي يؤثر بدرجة معينة على التنسيق وعلى تفاصيل الزيارة المستقبلية، لكن على ما يبدو زيارة رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة ستجري نهاية شهر آب/ اغسطس".



ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ايال حولتا، اجتمع مع نظيره الأمريكي جايك ساليفان، وناقشا التحديات الاستراتيجية في الشرق الاوسط، من بينها التهديد الإيراني.