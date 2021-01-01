رام الله / سما /

تصدرت أخبار مواصلة الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم، خاصة عمليات الهدم في القدس والأغوار، عناوين الصحف الفلسطينية، الصادرة صباح اليوم الخميس، إضافة إلى آخر تطورات جائحة كورونا في فلسطين والعالم.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

الحياة الجديدة:

- تشييع جثمان الشهيد محمد حسن في قصرة

- الاحتلال يهدم عشرات المساكن والمحال التجارية والغرف الزراعية في حزما والأغوار وبيت لحم

- منظمة حقوقية أميركية تدين الحملات الإسرائيلية التي تستهدف أنصار فلسطين في الولايات المتحدة

- الرئيس يؤكد دعمه لعمل السلطة القضائية واستقلالها ويشيد بجهود مجلس القضاء الأعلى

- الرئيس يعزي الدكتور عدنان عمرو بوفاة نجله ويونس عمرو بشقيقه وأحمد حلس بكبير العائلة حسين حلس

- الفتياني: ثوري فتح عقد جلسة تشاورية لبحث آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الثامنة

- القاهرة: المؤتمر العالمي السادس للإفتاء يكرم مفتي القدس لجهوده في مواجهة الاحتلال

- فلسطين والأردن تبحثان آليات تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري

- 140 إصابة بـ"كورونا" ونسبة التعافي 98.5%

- "الصحة" تحذر المواطنين من التعامل مع مواقع تطلب معلومات عن حالتهم الصحية

- الحرارة أعلى من معدلها بحدود 8 درجات

- اللبنانيون يهتفون بالدموع والغضب .. لمن كانت الـ"نترات"؟

الأيام:

- تشييع جثمان شهيدة قصرة

- حملة هدم وتجريف ومصادرة واسعة تطال 44 مسكنا وحظيرة ومنشأة تجارية وزراعية

- التماس لوقف مخطط استيطاني يستهدف قرية لفتا المهجرة

- إسرائيل تطالب واشنطن بممارسة ضغوط على عائلات الشيخ جراح لقبول "التسوية"

- ثوري "فتح" يبحث آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الثامنة

- مسؤول فلسطيني: اتفاق على تحويل المنحة القطرية إلى غزة عبر الحكومة

- الرئيس يهنئ الناجحين في امتحانات الثانوية العامة

- العاهل الأردني: أميركا مدركة لأهمية العمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لإعادتهم للحوار

- إطلاق صاروخين من لبنان على شمال اسرائيل ومدفعيتها ترد بـ 100 قذيفة

- "كورونا": لا وفيات و140 إصابة

- إسرائيل: تسجيل 8 وفيات و3290 إصابة بـ"كورونا"

- بيروت: تظاهرات وصدامات وإصابات خلال إحياء ذكرى انفجار المرفأ

- لندن: انتهاء "عملية الخطف المحتملة" لسفينة قبالة شواطئ الإمارات "دون أضرار"

- غانتس: إيران على بعد 10 أسابيع من تطوير قنبلة نووية

القدس:

- تشييع جثمان الشهيد محمد حسن في قصرة

- هدم عشرات المنشآت الزراعية والتجارية ومداهمات واعتقالات

- 265 مستوطنا يقتحمون الأقصى

- صبري يطالب بشد الرحال إلى المسجد الأقصى الإثنين

- "هآرتس": إسرائيل طلبت من واشنطن الضغط على سكان الشيخ جراح لقبول "التسوية"

- تقرير يؤكد على التمييز العنصري الإسرائيلي الواضح بحق المواطنين العرب في النقب

- 140 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وقطاع غزة

- الجبريني يحذر المقدسيين من سرعة انتشار الفيروس مجددا

- 5 وفيات و3280 إصابة جديدة بالوباء في إسرائيل

- اليونيفيل تدعو لبنان وإسرائيل إلى ضبط النفس بعد إطلاق صواريخ وقصف مدفعي

- انتهاء عملية الخطف المحتملة للسفينة قبالة شواطئ الإمارات

- غانتس: إيران على بعد 10 أسابيع من تطوير قنبلة نووية