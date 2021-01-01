ما أسباب ارتفاع معدلات الناجحين في الثانوية العامة ؟

غزة/سما/

أرجع مختص الشؤون التعليمية في إذاعة صوت القدس محمد الحطاب أسباب ارتفاع معدلات الناجحين في القسم العلمي من طلبة الثانوية العامة لهذا العام لعدة أسباب.

وأشار الحطاب إلى أن حذف ثلث المنهاج المقرر، وتوفر ما يعرف بالرزم التعليمية لكل مبحث كان له دور بارز في ارتفاع معدلات الناجحين.

وقال "اتبعت الوزارة لأول مرة أسئلة اختيارية في القسم الأول بحيث يختار الطالب أربعة أسئلة من ثماني أسئلة، مما ساعد الطلبة على الإجابة والابتعاد عن النقاط التي لم يدرسها بشكل كافي".

ولفت الحطاب إلى أن تمديد وقت الامتحانات في مادتي الفيزياء والرياضيات لربع ساعة أتاح للطلبة فرص التقديم بشكل أفضل.



وشدد على أن جائحة كورونا فرضت على الوزارة مراعاة التباين بين الطلبة، مبيِّنًا أن طلبة القدس حضروا حوالي 50 يوماً وجاهياً، فيما حضر الطلبة في باقي المحافظات حوالي 140 يوماً وجاهياً، وكانت أصعب الظروف في القدس.

وأوضح أن نسبة المعدلات المرتفعة في القسم العلمي لهذا العام ارتفعت إلى 6% عن العام الماضي، مشددًا على أن علامات الفئة العليا صحيحة 100% وهي ما حصل عليها الطالب.

وبيَّن أن نسبة النجاح العامة في القسم العلمي منذ عام 2015 إلى عام 2021 تستقر عند 84 %.