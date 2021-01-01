اعلان هام من سفارتنا بالقاهرة بشأن منح درجة الدكتوراة

القاهرة/سما/

أصدرت سفارة فسطين في القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، تنويهاً مهماً للطلبة الفلسطينيين حول منح درجة الدكتوراه في معهد البحوث والدراسات العربية – القاهرة.

وأكدت السفارة، "أنّ اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم ومندوبية دولة فلسطين لدى الجامعة العربية، تُعلن عن توفر عدة منح دراسية لطلبة الدكتوراه للعام الدراسي 2021-2022، بنسبة تخفيض تصل إلى 50% من قيمة الرسوم في معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية والمُقدمة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، في مختلف تخصصات المعهد، موضحة أن آخر موعد لتقديم الطلبات 1 سبتمبر/ أيلول المقبل.

ويتوجب على المتقدمين استيفاء الشروط التالية:

1. طالب فلسطيني.



2. أن يكون مُسجل وحاصل على قبول لبرنامج الدكتوراه من معهد البحوث والدراسات العربية .

3. أن يكون منتظم دراسياً.

4. أن يكون معدله التراكمي في برنامج الماجستير جيد فما فوق

5. يتم منح هذه المساعدة في عام 2021-2022

الوثائق المطلوبة:

- نسخة عن شهادة البكالوريوس وكشف العلامات باللغة الإنجليزية مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- نسخة عن شهادة الماجستير وكشف العلامات باللغة الانجليزية مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- اثبات جنسية فلسطينية ( صورة عن الهوية / جواز السفر).

- صورة عن ورقة القبول من المعهد.

- خطة بحث مطبوعة و مفصلة لا تقل عن صفحتين (خاص بالدكتوراة فقط).

وأوضحت أنّ جميع الطلبات مشتملة على الأوراق الثبوتية الخاصة بالطالب تقدم لدى مقر مندوبية فلسطين بالقاهرة – حي الدقي أو في مقر اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم – البالوع – عمارة الوردة الحمراء الطابق الثالث هاتف رقم 2421080- 02 وفي المحافظات الجنوبية غزة – مجمع الشفاء الطبي عمارة أبو العوف الطابق الثاني هاتف 2840819- 08، 0597818882

أو عبر الإيميل الخاص بالمنح في اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم: Scholarships.pncecs@gmail.com

ونوهت، إلى أنّه سيتم فرز الطلبات والتواصل مع المتقدمين المستوفين للشروط السابقة، ومن ثم سيتم إجراء مقابلة شخصية مع المتقدمين من خلال لجنة خاصة من جهات الاختصاص، التي ستجرى في القاهرة في مقر مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية بعد اغلاق باب تقديم الطلبات بتاريخ 1 / 09 / 2021 وعلى إثرها سيتم إعلان نتائج قبول الطلبات خلال شهر أيلول/ سبتمبر، وذلك بعد العرض على اللجنة الوطنية، وسيتم نشر النتائج على المواقع الالكترونية والصفحة الرسمية.

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