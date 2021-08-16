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أيام قبل زفافه.. مقتل الشاب محمد سنجري من عرابة بجريمة إطلاق نار

الخميس 05 أغسطس 2021 06:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أيام قبل زفافه.. مقتل الشاب محمد سنجري من عرابة بجريمة إطلاق نار



الجليل/سما/

قتل الشاب محمد سنجري في العشرينات من عمره، في جريمة إطلاق نار، ارتكبت مساء الأربعاء، في مدينة عرابة، علما أن المرحوم كان يستعد لحفل زفافه في تاريخ 16.08.2021.

وكان الشاب قد أصيب جروح وصفت بـ"الحرجة"، إثر تعرضه لإطلاق نار، نقل على إثرها لمستشفى "زيف" في صفد.

وفي وقت لاحق، أعلنت الطواقم الطبية في المستشفى عن وفاة الشاب متأثرا بجراحه.

وذكرت الشرطة في بيانها أنها تلقت بلاغا عن جريح جراء إطلاق نار في مدينة عرابة، حيث دلت التحقيقات الأولية أن الشاب تعرض لإطلاق نار من قبل مجهول كان على متن دراجة نارية.

وأصيب الشاب بجروح حرجة توفي على إثرها في المستشفى، وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة دون ن تعلن عن تنفيذ اعتقالات.

ولم تتضح بعد خلفية الجريمة.

57 قتيلا منذ مطلع العام

ويرتفع عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام في المجتمع العربي إلى 56 قتيلا، وذلك في أعقاب الجريمة الأخيرة، مساء الأربعاء، في مدينة عرابة.

#محمد سنجري #عرابة #جريمة اطلاق نار

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