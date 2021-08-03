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أردوغان ينشر صور أعلام الدول التي ساعدت بلاده في مكافحة الحرائق

الخميس 05 أغسطس 2021 06:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان ينشر صور أعلام الدول التي ساعدت بلاده في مكافحة الحرائق



أنقرة/سما/

 نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صورا لأعلام الدول التي ساعدت بلاده في مكافحة الحرائق.

وعبر تويتر كتب أردوغان باللغة العربية: “أود أن أشكر بالنيابة عن أمتي كافة الدول الصديقة والمنظمات التي قدمت دعمها وتمنياتها بالسلامة وتعازيها لتركيا وأعربت عن استعدادها للمساعدة، وقدمت العون على خلفية حرائق الغابات. بمشيئة الله تعالى سنتجاوز هذه الفترة الحرجة في أقرب وقت ممكن”.

وخص أردوغان الشكر إلى “الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وأمير قطر الشيخ تميم، الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تضامنهم القوي”، إضافة إلى “الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، الذين لم يتوانوا عن تقديم دعمهم منذ الوهلة الأولى”.

#أردوغان #مكافحة الحرائق #تركيا #حرائق تركيا

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