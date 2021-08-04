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ميسي يصل برشلونة لتجديد عقده

الخميس 05 أغسطس 2021 06:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يصل برشلونة لتجديد عقده



برشلونة/سما/

وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، إلى المدينة الكتالونية، مساء اليوم الأربعاء، بعد انتهاء عطلته الصيفية.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة في يونيو/حزيران الماضي، لكن تردد خلال الأيام الماضية توصله لاتفاق بشأن توقيع عقد جديد مدته 5 مواسم.


وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد وصل ميسي إلى برشلونة من أجل تجديد عقده مع الفريق الكتالوني. 

ويعتبر ملف تجديد عقد ميسي هو الأهم داخل برشلونة حاليًا، خصوصا بعدما تأكد أن اللاعب يرغب في البقاء واستكمال مسيرته بكامب نو.

ويسعى برشلونة لتخفيض فاتورة رواتبه من أجل الالتزام بلائحة الليجا بشأن وضع حد أقصى للرواتب.

#ميسي #برشلونة #تجديد عقد ميسي #اسبانيا #كتالونيا

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