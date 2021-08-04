ميسي يصل برشلونة لتجديد عقده

برشلونة/سما/

وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، إلى المدينة الكتالونية، مساء اليوم الأربعاء، بعد انتهاء عطلته الصيفية.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة في يونيو/حزيران الماضي، لكن تردد خلال الأيام الماضية توصله لاتفاق بشأن توقيع عقد جديد مدته 5 مواسم.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد وصل ميسي إلى برشلونة من أجل تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.

ويعتبر ملف تجديد عقد ميسي هو الأهم داخل برشلونة حاليًا، خصوصا بعدما تأكد أن اللاعب يرغب في البقاء واستكمال مسيرته بكامب نو.

ويسعى برشلونة لتخفيض فاتورة رواتبه من أجل الالتزام بلائحة الليجا بشأن وضع حد أقصى للرواتب.

???? ÚLTIMA HORA | Leo Messi llega a Barcelona para renovar con el @FCBarcelona



????️ Pone punto y final a sus vacaciones a la espera de que el club anuncie su continuidad



????️ @JoanLaportaFCB quiere que el domingo dé él un discurso como capitán en el Gamper#LaLigaSantander pic.twitter.com/QWOJJHsvIv — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 4, 2021