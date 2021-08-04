ميسي يصل برشلونة لتجديد عقده

وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، إلى المدينة الكتالونية، مساء اليوم الأربعاء، بعد انتهاء عطلته الصيفية.
وانتهى عقد ميسي مع برشلونة في يونيو/حزيران الماضي، لكن تردد خلال الأيام الماضية توصله لاتفاق بشأن توقيع عقد جديد مدته 5 مواسم.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد وصل ميسي إلى برشلونة من أجل تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.
ويعتبر ملف تجديد عقد ميسي هو الأهم داخل برشلونة حاليًا، خصوصا بعدما تأكد أن اللاعب يرغب في البقاء واستكمال مسيرته بكامب نو.
ويسعى برشلونة لتخفيض فاتورة رواتبه من أجل الالتزام بلائحة الليجا بشأن وضع حد أقصى للرواتب.
???? ÚLTIMA HORA | Leo Messi llega a Barcelona para renovar con el @FCBarcelona— El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 4, 2021
????️ Pone punto y final a sus vacaciones a la espera de que el club anuncie su continuidad
????️ @JoanLaportaFCB quiere que el domingo dé él un discurso como capitán en el Gamper#LaLigaSantander pic.twitter.com/QWOJJHsvIv
???????? En unos minutos llegará Leo Messi procedente de Ibiza— Víctor Navarro (@victor_nahe) August 4, 2021
✒️Aterriza en Barcelona para renovar por 5 temporadas con el Barça
????En directo en @deportescope desde las 20:30h@partidazocope #FCBlive pic.twitter.com/41tCWZhgMQ