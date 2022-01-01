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العلماء يكتشفون علاجا طبيعيا جديدا مضادا لفيروس كورونا

الخميس 05 أغسطس 2021 12:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العلماء يكتشفون علاجا طبيعيا جديدا مضادا لفيروس كورونا



وكالات

يزعم علماء الجامعة الكاثوليكية في أستراليا، أن نبتة الكراوية السوداء (حبة البركة) التي تنتشر في شمال إفريقيا وغرب آسيا، يمكن استخدامها مستقبلا كوسيلة مضادة للفيروس التاجي المستجد.

ويشير موقع MedicalXpress، إلى أنه وفقا للبروفيسورة كانيس فاطمة شاد من الجامعة الكاثوليكية في أستراليا، مادة ثيموكينون الموجودة في هذه النبتة، يمكنها ربط البروتين S في فيروس SARS-CoV-2 ومنعه من إصابة الرئتين. كما أن هذه المادة يمكنها منع حدوث عاصفة السيتوكين، التي تلاحظ لدى الأشخاص المصابين بالشكل الحاد من "كوفيد-19".

وتضيف البروفيسورة، تمنع مادة ثيموكينون من تحرر مواد كيميائية مسببة للالتهابات مثل الإنترلوكين. أي يمكن أن تستخدم في علاج الحساسية والربو والاكزيما والتهاب المفاصل وحتى التصلب المتعدد.

ويمكن أن تكون هذه النبتة مفيدة أيضا في علاج ارتفاع مستوى ضغط الدم ومستوى الكوليسترول وحتى مرض السكري.

#نبتة الكرواية السوداء #حبة البركة #افريقيا #فيوروس كورونا

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