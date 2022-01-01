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صفقة مالية كبيرة... هل تحسم مصير ميسي ؟

الأربعاء 04 أغسطس 2021 11:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
صفقة مالية كبيرة... هل تحسم مصير ميسي ؟



وكالات

كشفت مصادر صحفية عن صفقة مالية ستحصل خلالها أندية القمة في إسبانيا ومنها "ريال مدريد" و"برشلونة" على دفعات مالية بقيمة 2.7 مليار يورو (3.2 مليار دولار).


وذكرت وكالة "رويترز" أن الصفقة المقدمة بموجب اقتراح بين رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم وشركة للأسهم الخاصة، ستساهم بحسم أمر تجديد عقد ليونيل ميسي مع البرشا إضافة لمساهمتها بشراء ريال مدريد لكيليان مبابي من باريس سان جرمان.
وبحسب الوكالة، ستكون الأندية الإسبانية مجبرة على إنفاق 70 في المئة من المبالغ التي تتسلمها في تطوير البنى التحتية مثل التكنولوجيا ويمكن استغلال 15 في المئة من الأموال بحد أقصى في ضم لاعب و15 في المئة أخرى لسداد ديون.

وأشار بيان صادر عن رابطة الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء، إلى التوصل لاتفاق مبدئي "متعدد الجوانب" مع شركة "سي في سي كابيتال بارتنرز" تتضمن ضخ 2.7 مليار يورو مقابل 10 في المئة من الإيرادات وتأسيس شركة جديدة تضم مجموعة من الأنشطة التجارية وستحصل الشركة على نسبة 10 في المئة أيضا.

في وقت عانت فيه الأندية الإسبانية الشهيرة من ضغط كبير عقب فشل محاولة 12 من أكبر أندية أوروبا لتأسيس دوري السوبر الانفصالي خلال الأشهر الماضية.

#ميسي #برشلونة #اسبانيا #صفقة ميسي

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