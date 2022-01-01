الرئيس عباس يهنئ وزير التربية والتعليم بنجاح العام الدراسي وتحديدا الثانوية العامة

رام الله/سما/

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، وهنأه بنجاح العام الدراسي، وتحديدا الثانوية العامة، رغم الظروف الصعبة جراء جائحة فيروس "كورونا" والتحديات التي فرضها على العملية التعليمية، وفي ظل اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على المدارس والطلبة وإعاقتهم لطواقم الوزارة.

وأضاف سيادته أن نجاح العام الدراسي كان لافتا نتيجة للجهود التي بذلتها الوزارة وطواقمها في كافة محافظات الوطن، مشيدا بتلك الجهود.

وقال سيادته إن ذلك يؤكد أن شعبنا محب للعلم ويعتبره أهم الأسلحة في صموده على أرضه وتصديه للاحتلال، وهو أحد أهم أدوات النضال والصمود والمقاومة، الذي سيمكن شعبنا من نيل حريته وتحقيق استقلاله وبناء دولته.