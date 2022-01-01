القنصلية البريطانية تفتح أبواب التقديم لمنح تشيفينينغ الدراسية للعام 2022-2023

القدس المحتلة/سما

فتحت القنصلية البريطانية العامة في القدس، باب التقديم لمنح تشيفينينغ المرموقة أمام الشباب الفلسطينيين الواعدين الذين يتمتعون بمهارات قيادية في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، حيث سيكون بإمكان الطلاب التقدم للمنحة لغاية الثاني من شهر تشرين الثاني من العام الحالي.

وأضحت القنصلية البريطانية العامة في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، أن فريقا سيقوم بجولة في مختلف المدن الفلسطينية لمساعدة الطلبة المهتمين على معرفة المزيد من التفاصيل على آلية التقديم، وعن نظام البرنامج الدراسي، وللإجابة على أسئلة الطلبة المهتمين. كما سيتم الإعلان عن أماكن وأوقات هذه الفعاليات في وقت لاحق على صفحات القنصلية البريطانية العامة على مواقع التواصل الاجتماعي UKinJerusalem.

وأشارت إلى أن باب التقديم للمنحة مفتوح لجميع الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على درجة الماجستير في بريطانيا، وعلى المتقدم أن يكون من الحاصلين على مؤهل جامعي، ولديه على الأقل سنتين من الخبرة العملية، إضافة إلى مستوى لغة إنجليزية جيد، والمنحة مفتوحة لجميع الأعمار.

ولفتت إلى أن منحة تشيفنينغ تغطي جميع التكاليف المتعلقة بالرسوم الجامعية، والسفر والمعيشة في بريطانيا، كما يمنح برنامج منح تشيفنينغ فرصا للتعرف على الثقافة البريطانية، وتكوين شبكة من العلاقات مع قادة المستقبل من مختلف أنحاء العالم.

وقالت القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، خلال حفل الاطلاق الذي نظمته القنصلية البريطانية العامة في بلدية رام الله، إن منحة تشيفنينغ تهدف إلى الاستثمار في قادة المستقبل، وتوفير الفرص للشباب الفلسطيني، والمملكة المتحدة ملتزمة بمنح تشيفتيتغ هنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث نؤمن أن الحاصلين على هذه المنحة من الفلسطينيين لديهم القدرة على إحداث تغيير إيجابي ومستدام في حياة الفلسطينيين في كل مكان".

وأضافت أن برنامج تشيفنينغ منحة تعليمية، حيث توفر الفرصة للتعرف على الثقافة البريطانية، إضافة الى لقاء العديد من المؤثرين البريطانيين وغيرهم من حول العالم، ما يزيد من فرص نقل الخبرات والمثقفات لخلق مستقبل أفضل.