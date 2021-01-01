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مدفعية الاحتلال تطلق 100 قذيفة باتجاه لبنان

الأربعاء 04 أغسطس 2021 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدفعية الاحتلال تطلق 100 قذيفة باتجاه لبنان



القدس المحتلة / سما /

 قال المتحدث باسم جيش الاحتلال ان الجيش اطلق اليوم الاربعاء أكثر من 100 قذيفة على الاراضي اللبنانية.

وأضاف في تصريح صحفي ان القذائف اطلقت من مختلف الانواع، مؤكدا ان الجيش سيواصل عمله ردا على إطلاق الصواريخ على اسرائيل في وقت سابق اليوم.

وكانت قذيفة صاروخية سقطت، قرب مستوطنة إسرائيلية، ظهر اليوم الأربعاء، على الحدود مع لبنان.

ودوّت صفارات الإنذار في المستوطنة، قبل أن تُعلن وسائل إعلام إسرائيلية رصدها لإطلاق صاروخ من الحدود اللبنانية.

ونقل الإعلام العبري أن أوامرًا صدرت للإسرائيليين بالدخول للملاجئ بعد سقوط قذيفة صاروخية قرب مستوطنة كريات شمونة.

وأفادت أيضا بأنه قد سُمع دوي انفجارات بعد إطلاق صافرات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها عند الحدود مع لبنان.

#الجيش الإسرائيلي #لبنان #حزب الله #صواريخ لبنان #الحدود اللبنانية

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