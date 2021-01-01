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وحدة مكافحة كورونا في القدس تطالب بضرورة اخذ الحيطة والحذر من تفشي كوفيد 19

الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
وحدة مكافحة كورونا في القدس تطالب بضرورة اخذ الحيطة والحذر من تفشي كوفيد 19



القدس المحتلة / سما /

طالبت وحدة مكافحة كورونا في القدس المقدسيين بضرورة اخذ الحيطة والحذر من تفشي فيروس كورونا.

وقال الدكتور علي الجبريني من وحدة مكافحة كورونا في القدس انه "بعد تسجيل رقم قياسي بعدد الإصابات في البلاد بلغ (٣٨١٨) إصابة جديدة ، نهيب بمجتمعنا العربي وخصوصاً أهل القدس الأعزاء أخذ الحيطة والحذر ، ففيروس كورونا لا زال موجودا ، وبفعل الطفرات يعود بسرعة إنتشار كبيرة ، لذا ننصح جمهورنا الحبيب بالالتزام بالتوصيات الصحية ، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج" .

وأفاد الجبريني أن عدد الإصابات الفعالة في القدس وصل إلى (٣٢) إصابة مقدسية، حيث تم تسجيل (٧) إصابات مقدسية جديدة يوم أمس، و(٨) اصابات اليوم.

وتابع: "حتى نحافظ على حياة كبار السن ، فقد تم توفير الجرعة الثالثة لكل من هم فوق ٦٠ عاما وينصح بممارسة طقوس حياتهم من البيوت والامتناع قدر الامكان عن المشاركة بالفعاليات الاجتماعية."

وقال "ولكي نعود الى مدارسنا بعد عدة اسابيع نشجع تطعيم الفئات السنية بين ١٢-١٦ عاما ".

واكد على ضرورة التمسك بسلاحنا ضد الكورونا، وهو التوصيات الصحية، من حيث إرتداء الكمامة في الاماكن المغلقة، التباعد الاجتماعي، النظافة الشخصية ، والاقبال على اللقاح والالتزام بالحجر الصحي.

ونصح الطبيب المقدسي المواطنين في المدينة الى الامتناع قدر الامكان عن السفر الى الخارج في ظل الانتشار الكبير والمثير للقلق للطفرات الجديدة من الفيروس وخصوصا الدلتا الهندية التي تجتاح العالم بوتيرة مرتفعة.
وختم الطبيب المقدسي بالدعوة إلى التفاؤل لا التساهل، والتوكل على الله لا التواكل ، ففيروس كورونا وباء عالمي يحتاج منا التوحد في مواجهته.

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