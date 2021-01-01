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مسؤول بـ"الليكود" ينتقد نتنياهو بعد استبعاد الحزب من لجنة "اختيار القضاة"

الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول بـ"الليكود" ينتقد نتنياهو بعد استبعاد الحزب من لجنة "اختيار القضاة"



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن مسؤولًا كبيرًا في حزب "الليكود" انتقد رئيس الحزب بنيامين نتنياهو، بعد خسارة مرشحة الحزب أورلي ليفي في التصويت على تشكيل لجنة "اختيار القضاة" في الكنيست.
 
وأوضحت الصحيفة، أن ليفي لم تحصل على أصوات كافية في الاقتراع السري الذي جرى في الكنيست بكامل هيئتها، لتشكيل لجنة "اختيار القضاة".
 
وقال المسؤول في "الليكود": "إنه أمر لا يصدق، نتنياهو يتسبب في خسارة الحزب.. الليكود هو أكبر حزب في الكنيست ولا ينجح حتى في الحصول على ممثل في لجنة اختيار القضاة".
 
وأضاف أنه "يجب على نتنياهو مراجعة حساباته في الخسائر المتتالية.. الليكود يخسر كل شيء".
 
وكانت الكنيست قد انتخبت افرات ريتان من حزب "العمل"، وسمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية" لتمثيل الائتلاف والمعارضة في لجنة "اختيار القضاة".
 
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، حصل افرات ريتان على 67 صوتًا، وسمحا روتمان على 53 صوتًا، في حين حصلت أورلي ليفي على 51 صوتًا.

#اسرائيل #الكنيست الاسرائيلي #حزب الليكود #بنيامين نتنياهو #أورلي ليفي

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