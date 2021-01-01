تلميحات إسرائيلية برد آخر على صواريخ لبنان

القدس المحتلة / سما /

توقعت عدد من وسائل الإعلام العبرية، أن الجيش الإسرائيلي لم ينتهي بعد من رده على إطلاق صواريخ من لبنان تجاه المستوطنات الإسرائيلية ظهر اليوم.



ووفقاً لمراسل القناة 13 العبرية أور هيلار، يدرس الجيش الإسرائيلي إمكانية تنفيذ رد آخر ضد لبنان على خلفية إطلاق الصواريخ ظهرا.



وأشار المراسل العبري، إلى أن الترجيحات لدى قيادة الجيش بأن حـزب الله لم يكن يعلم بأمر الصواريخ وفوجئ بإطلاقها.



من جهتها زعمت قناة كان العبرية، أن إسرائيل تفكر في الرد مرة أخرى على لبنان، في الوقت التي أكدت فيه أن الجيش أطلق خلال اليوم أكثر من 100 قذيفة مدفعية نحو الأراضي اللبنانية ردا على إطلاق الصواريخ.