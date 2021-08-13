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المتابعة: اعتقال الشيخ رائد صلاح انتقامٌ سياسي

الأربعاء 04 أغسطس 2021 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
المتابعة: اعتقال الشيخ رائد صلاح انتقامٌ سياسي



القدس المحتلة / سما /

طالبت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، السلطات الإسرائيلية بوقف التنكيل بحق الشيخ رائد صلاح، الذي يقبع في زنازين العزل الانفرادي بعد اعتقاله العام الماضي.

وقالت لجنة المتابعة في بيان لها إن “عزل الشيخ رائد صلاح هو انتقام سياسي لم ينص عليه قرار الحكم الذي نرفضه أصلًا”.

وتابع البيان، “البقاء طيلة هذا الوقت في السجن الانفرادي، مقطوع كليًا عن الناس، له تبعات سلبية على صحة الشيخ رائد صلاح، وسلطة السجون وحكومتها تتحملان المسؤولية الكاملة عن هذا التنكيل الخطير وتبعاته”.

وأكدت المتابعة في بيانها على دعمها للنشاطات التي أقرتها لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، للتضامن مع الشيخ صلاح.

وكانت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة قد طالبت في بيان أصدرته السبت الماضي، بإطلاق سراح الشيخ صلاح ووقف سياسة التضييق عليه، داعيةً للمشاركة في صلاة جمعة حاشدة يوم 13/8/2021 أمام سجن رامون حيث يقبع الشيخ رائد.

وأعربت لجنة الحريات في بيانها عن قلقها بشأن ما ينقله طاقم المحامين الذي يتابع حالة الشيخ في سجنه، مضيفةً أن، “الشيخ رائد يتعرض لتضييقات من قبل مصلحة السجون، بما في ذلك منع الكتب والصحف ورفض الاستجابة لأبسط الطلبات التي يقدمها لسجّانيه وسائر ما يحق للأسرى من حقوق يفترض أنها مضمونة لكل أسير”.

#لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية #الشيخ رائد صلاح

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