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الأسير جيفارا النمورة يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

الأربعاء 04 أغسطس 2021 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير جيفارا النمورة يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام



رام الله / سما /

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأربعاء، بأن الأسير جيفارا النمورة من محافظة الخليل، علق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 21 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الأسير النمورة علق إضرابه بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجون، يتمثل في أن يعرض غدا الخميس على المحكمة، ويتم تثبيت اعتقاله الإداري وإعطائه قرارا جوهريا، بالإضافة إلى وعودات بتخفيض مدة اعتقاله الإداري الحالي والذي سيكون الأخير.

يذكر أن 19 أسيرا يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام ضد الاعتقال الإداري، بالإضافة إلى الأسير محمد نوارة المضرب منذ 11 يوما احتجاجا على عزله في بئر السبع.

والظروف الحياتية والصحية لكافة المضربين صعبة ومقلقة، وهم محتجزون في زنازين ضيقة تفتقر لكل المقومات الحياتية.

#هيئة الأسرى #الأسير جيفارا النمورة #اضراب عن الطعام

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