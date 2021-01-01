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هنية: نتطلع لقرار ملكي سعودي يُغلق ملف المعتقلين الفلسطينيين بالمملكة

الأربعاء 04 أغسطس 2021 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: نتطلع لقرار ملكي سعودي يُغلق ملف المعتقلين الفلسطينيين بالمملكة



غزة / سما /

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأربعاء إن الحركة تتطلع لقرار قضائي وإرادة ملكية سعودية بإغلاق ملف المعتقلين الفلسطينيين بالمملكة وإنهائه.

وأضاف هنية في تصريحٍ له أن تطلع الحركة نابعُ من المواقف التاريخية للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

يأتي ذلك تعقيبًا على الأنباء الواردة من السعودية بتحديد الأيام من الأحد إلى الخميس من الأسبوع المقبل للنطق بالحكم بحق معتقلين فلسطينيين.

وقال هنية: نعبر عن أمنيتنا أن تتوج هذه الجلسات بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة، وفي مقدمتهم محمد الخضري.

#اسماعيل هنية #حركة حماس #المعتقلين السياسيين #السعودية

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