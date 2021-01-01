  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

جريمة تهز المغرب.. شاب مختل عقليا يقطع رأس والدته ويجول به أحياء الدار البيضاء

الأربعاء 04 أغسطس 2021 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة تهز المغرب.. شاب مختل عقليا يقطع رأس والدته ويجول به أحياء الدار البيضاء



الرباط/سما/

هزت مدينة الدار البيضاء المغربية اليوم الأربعاء جريمة مروعة، حيث قطع شاب ثلاثيني رأس والدته وتجول به في أزقة الحي الأتاسي بالعاصمة الاقتصادية للبلاد.

وحسب مصادر محلية، فإن الجاني يعاني من اضطربات نفسية خطيرة، وأمضى عقوبة السجن عشر سنوات على ذمة جرم إرهابي، وكان يتوعد والدته بين الفينة والأخرى ويهددها بالتصفية الجسدية دون أن يتوقع المحيطين به تنفيذ تهديده.

واستنكر جيران وعائلة الأم الطريقة التي نفذ بها الابن جريمته، حيث اهتدى المارة إلى مكان الرأس المقطوعة بمنطقة خلاء، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ المتعين في هذا الجانب.

#المغرب #جرائم

الأكثر قراءة اليوم

"اختطاف محتمل" لسفينة قبالة السواحل الإماراتية وسفن تبلغ عن فقدان السيطرة

أول تعليق من حسن نصر الله بشأن الاشتباكات الدامية في خلدة بين حزب الله والعشائر

انخفاض في سعر صرف الدولار

مسؤولون إسرائيليون لأمريكا: الضغط على الفلسطينيين لتبني تسوية الشيخ جراح

سواحل الإمارات : انسحاب المسلحين الخاطفين من ناقلة "أسفالت برينسيس"

لاول مرة.. غانتس يكشف هوية المسؤول المباشر عن عمليات إطلاق طائرات ايرانية مفخخة بدون طيار

تقديم موعد جلسات نطق الحكم ضد المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية

الأخبار الرئيسية

هآرتس تهاجم حكومة بينت: ملف الجنود الأسرى في غزة يقربنا من مواجهة غير ضرورية

النخالة يتحدث عن جهود المصالحة والتسوية مع الاحتلال: المصالحة بين حركتي حماس وفتح غير ممكنة

غانتس

لاول مرة.. غانتس يكشف هوية المسؤول المباشر عن عمليات إطلاق طائرات ايرانية مفخخة بدون طيار

SZc0N

الأونروا تعين مديراً عاماً جديدًا في غزة بديلاً لـ "ماتياس شمالي" .. فمن هو ؟

وزيرة الصحة: لا وفيات و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية