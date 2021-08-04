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"قوم يا عماد!".. كرسي رئيس الحكومة يشعل مواقع التواصل في الأردن (فيديو)

الأربعاء 04 أغسطس 2021 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"قوم يا عماد!".. كرسي رئيس الحكومة يشعل مواقع التواصل في الأردن (فيديو)



عمان/سما/

أثارت ما صارت تعرف بـ "حادثة الكرسي" في مجلس النواب الأردني اهتماما كبيرا في الأردن بين من تناولها بسخرية ومن أيد ما قام به النائب الذي جلس على الكرسي المخصص لرئيس الوزراء

"قوم يا عماد" واحد من "الهاشتاغات" التي أطلقها أردنيون، تعليقا على مطالبة رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات للنائب عماد العدوان بالنهوض عن مقعد رئيس الحكومة بشر الخصاونة.
وكان العدوان جلس على الكرسي احتجاجا على قرارات الحكومة خاصة رفع أسعار المحروقات.


الحادثة أعادت التذكير بعبارة "اقعدي ياهند" التي سبق أن وجهها أحد النواب لزميلته في المجلس.


وقد أثارت الواقعة عددا من التعليقات الساخرة ومنها ما ذكر أن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات لمنع الاستيلاء على الكراسي، كما نشر أحدهم أن النائب العدوان أخذ الكرسي معه إلى المنزل:


السخرية طالت رئيس الحكومة، وهو يشكو النائب لرئيس المجلس، وكثيرون شبهوا الحادثة بما يجري في المدارس:


آخرون حاولوا قراءة ما جرى بوصفه نوعا من الاحتجاج على سياسات الحكومة:


كما تم انتقاد رئيس مجلس النواب الذي هددد العدوان باتخاذ إجراء ضده

#قوم يا عماد #الاردن #عمان #بشر الخصاونة #رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات #عماد العدوان #أسعار المحروقات

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