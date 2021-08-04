"قوم يا عماد!".. كرسي رئيس الحكومة يشعل مواقع التواصل في الأردن (فيديو)

عمان/سما/

أثارت ما صارت تعرف بـ "حادثة الكرسي" في مجلس النواب الأردني اهتماما كبيرا في الأردن بين من تناولها بسخرية ومن أيد ما قام به النائب الذي جلس على الكرسي المخصص لرئيس الوزراء

"قوم يا عماد" واحد من "الهاشتاغات" التي أطلقها أردنيون، تعليقا على مطالبة رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات للنائب عماد العدوان بالنهوض عن مقعد رئيس الحكومة بشر الخصاونة.

وكان العدوان جلس على الكرسي احتجاجا على قرارات الحكومة خاصة رفع أسعار المحروقات.

تأجيل افتتاح الجلسة الاستثنائية في مجلس النواب بعد استيلاء النائب عماد العدوان على مقعد رئيس الوزراء بشر الخصاونة في المجلس ورفضه اخلاء المقعد والخصاونة يشكوه لرئيس المجلس pic.twitter.com/mWdPDeInvf — الأردنية نت (@alurdunyya) August 4, 2021



الحادثة أعادت التذكير بعبارة "اقعدي ياهند" التي سبق أن وجهها أحد النواب لزميلته في المجلس.



وقد أثارت الواقعة عددا من التعليقات الساخرة ومنها ما ذكر أن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات لمنع الاستيلاء على الكراسي، كما نشر أحدهم أن النائب العدوان أخذ الكرسي معه إلى المنزل:

عاجل: النائب عماد العدوان يأخذ الكرسي معه الى المنزل. — ارنستو وشرَّفتوا (@mohammad_adawi) August 4, 2021



السخرية طالت رئيس الحكومة، وهو يشكو النائب لرئيس المجلس، وكثيرون شبهوا الحادثة بما يجري في المدارس:



آخرون حاولوا قراءة ما جرى بوصفه نوعا من الاحتجاج على سياسات الحكومة:

السخريه الشعبيه من سلوك النائب عماد العدوان مستفزه شعب بده مين يمثله صح ومين يحكي باسمه وما يسكت لاجراءات الحكومه وبنفس الوقت بس يطلع واحد ويحكي بنوقف ضده وما بندعمه ! ما برر السلوك بس الحكومه ما تركت اي خيار ثاني لما يحكي النائب مليون مره بنفس المواضيع والف مجلس يجي وما حد يسمع — • Rawa'a Zawahreh (@rawaazawahreh) August 4, 2021



كما تم انتقاد رئيس مجلس النواب الذي هددد العدوان باتخاذ إجراء ضده

#عاجل | رئيس مجلس النواب يجتمع الآن مع عدد من النواب لمناقشة الإجراء الذي قد يتخذ بحق النائب عماد العدوان.

ليش هاي الاجتماعات مابنشوفها لما يرفعوا أسعار ???????????????????????? — ام عبدالله المناصير (بني حميده) (@amalshoara) August 4, 2021