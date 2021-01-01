بلدية غزّة والمعاهد الأزهرية تبحثان سبل التعاون المشترك

غزة / سما /

التقى رئيس بلدية غزّة يحيى السراج، اليوم الأربعاء، مع رئيس المعاهد الأزهرية في غزّة علي النجار، وبحث معه سبل وآليات التعاون بين الطرفين.

وأطلع رئيس البلدية النجار، على الوضع الصعب الذي تعاني منه بلدية غزّة والمدينة، خاصةً بعد العدوان "الإسرائيلي" الأخير وإغلاق المعابر وتأخر تنفيذ المشاريع الحيوية وعملية إعادة الإعمار وانعكاسات ذلك على الحياة اليومية للمواطنين.

من جهته؛ عبّر النجار عن شكره بجهود بلدية غزّة وعملها رغم التحديات والصعاب الجمة التي تواجهها، مُطلعًا رئيس البلدية على أوضاع المعاهد الأزهرية وأهم الإجراءات المتخذة للارتقاء بالمسيرة التعليمية، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه إدارة المعاهد.