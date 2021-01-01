  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية غزّة والمعاهد الأزهرية تبحثان سبل التعاون المشترك

الأربعاء 04 أغسطس 2021 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزّة والمعاهد الأزهرية تبحثان سبل التعاون المشترك



غزة / سما /

التقى رئيس بلدية غزّة يحيى السراج، اليوم الأربعاء، مع رئيس المعاهد الأزهرية في غزّة علي النجار، وبحث معه سبل وآليات التعاون بين الطرفين.

وأطلع رئيس البلدية النجار، على الوضع الصعب الذي تعاني منه بلدية غزّة والمدينة، خاصةً بعد العدوان "الإسرائيلي" الأخير وإغلاق المعابر وتأخر تنفيذ المشاريع الحيوية وعملية إعادة الإعمار وانعكاسات ذلك على الحياة اليومية للمواطنين.

من جهته؛ عبّر النجار عن شكره بجهود بلدية غزّة وعملها رغم التحديات والصعاب الجمة التي تواجهها، مُطلعًا رئيس البلدية على أوضاع المعاهد الأزهرية وأهم الإجراءات المتخذة للارتقاء بالمسيرة التعليمية، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه إدارة المعاهد.

#بلدية غزة #المعاهد الأزهرية #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

"اختطاف محتمل" لسفينة قبالة السواحل الإماراتية وسفن تبلغ عن فقدان السيطرة

أول تعليق من حسن نصر الله بشأن الاشتباكات الدامية في خلدة بين حزب الله والعشائر

انخفاض في سعر صرف الدولار

لاول مرة.. غانتس يكشف هوية المسؤول المباشر عن عمليات إطلاق طائرات ايرانية مفخخة بدون طيار

مسؤولون إسرائيليون لأمريكا: الضغط على الفلسطينيين لتبني تسوية الشيخ جراح

سواحل الإمارات : انسحاب المسلحين الخاطفين من ناقلة "أسفالت برينسيس"

تقديم موعد جلسات نطق الحكم ضد المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية

الأخبار الرئيسية

هآرتس تهاجم حكومة بينت: ملف الجنود الأسرى في غزة يقربنا من مواجهة غير ضرورية

النخالة يتحدث عن جهود المصالحة والتسوية مع الاحتلال: المصالحة بين حركتي حماس وفتح غير ممكنة

غانتس

لاول مرة.. غانتس يكشف هوية المسؤول المباشر عن عمليات إطلاق طائرات ايرانية مفخخة بدون طيار

SZc0N

الأونروا تعين مديراً عاماً جديدًا في غزة بديلاً لـ "ماتياس شمالي" .. فمن هو ؟

وزيرة الصحة: لا وفيات و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية