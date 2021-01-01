وزير النقل يعتمد لوحات الفحص التجريبي للكراجات.

رام الله / سما /

اجتمع وزير النقل والمواصلات في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء ، مع عدد من رؤساء نقابات أصحاب الكراجات والمهن الميكانيكية وجهات الاختصاص في الوزارة ،حيث تم مناقشة العديد من القضايا التي تهم هذا القطاع ومن أبرزها طلب براءة الذمة من وزراه المالية ( ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل ) عند تجديد الترخيص السنوي بالإضافة الى منح أصحاب مهن المواصلات المرخصة في صيانة المركبات (رخصة لوحة الفحص التجريبي ) للمركبات التي من شأنها السماح لأصحاب الكراجات المرخصة استخدامها لفحص المركبات التي بحاجة الى صيانة قبل وبعد أجراء أعمال الصيانة للمركبة بما يضمن تغطية قانونية أثناء قيادة المركبة على الطريق .

وبدوره ثمن معالي الوزير جهود النقابات واهتمامهم بمتابعة هذا القطاع وأكد موقفه الداعم لتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل القطاع وان العمل جاري حاليا على إيجاد تفاهمات مع وزارات الاختصاص لكافة العقبات بما يخص طلب براءة الذمة

وفيما يخص إصدار رخص لوحات الفحص التجريبي الخاصة بمنشآت مهن المواصلات تم اعتمادها وسيتم في القريب العاجل إصدارها للمهن المرخصة بما يضمن استخدامها بالشكل الأمثل ويعود بالنفع على أصحاب الكراجات ، لتحقيق تقديم خدمات ترتقي الى المستوى المطلوب.

