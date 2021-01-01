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اتحاد المقاولين يكشف أسباب تأجيل زيارة وفد القطاع الخاص لمصر

الأربعاء 04 أغسطس 2021 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المقاولين يكشف أسباب تأجيل زيارة وفد القطاع الخاص لمصر



غزة / سما /

أكد رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة، أسامة كحيل، أن زيارة وفد القطاع الخاص إلى جمهورية مصر العربية التي كانت مقررة غداً الخميس تأجلت إلى الشهر المقبل.

وأوضح كحيل، أن سبب تأجيل زيارة الوفد الخاص يعود لانشغال اتحاد المقاولين في الإعداد والتجهيز لانتخاب مجلسه الجديد، إضافة إلى منح القطاع الخاص فرصة أكبر لإعداد ورقة عمل قوية من أجل عرضها على المسؤولين في مصر، وتلبية متطلباتهم. ولفت كحيل إلى أن الجهات ذات العلاقة وافقت على تأجيل الزيارة بناء على طلب القطاع الخاص.

وتوقع رئيس اتحاد المقاولين في غزة، أن تسمح القيادة المصرية بإدخال البضائع ومواد الإعمار الممنوعة من الاحتلال، إلى قطاع غزة عبر بوابة صلاح الدين.

وكان من المقرر أن يتوجه غداً الخميس وفد من القطاع الخاص إلى جمهورية مصر العربية؛ لعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين بهدف إدخال بضائع إلى غزة عبر بوابة صلاح الدين، ما يزال الاحتلال يمنع دخولها عبر كرم أبو سالم التجاري.

#اتحاد المقاولين #قطاع غزة #مصر #اعادة اعمار غزة

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