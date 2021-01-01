فندق كبير في لوكسمبورغ يثير غضب الاحتلال بسبب تسجيله تل أبيب ضمن فلسطين المحتلة

القدس المحتلة / سما /

قال رجل الأعمال الإسرائيلي جوناثان لالوش إنه خلال التسجيل لحجز غرفة في فندق "Le Royale" في لوكسمبورغ تفاجأ بأن مكان سكنه "تل أبيب" معرّف بالفندق بأنه يقع في فلسطين المحتلة.

وأضاف: سجلني موظف الاستقبال وسلمني استمارة التسجيل للتوقيع، وكانت المفاجأة أن عنواني مسجل في فلسطين المحتلة.

وأوضح أنه أبلغ إدارة الفندق أنه "إذا لم يتم تصحيح الخطأ على الفور، فسوف يغادر"، مطالبا بطرد موظف الاستقبال، لكن مدير الفندق أبلغه أن "الخلل في التسجيل التلقائي وليس خطأ موظف الاستقبال".

وأشار إلى أنه اتصل بالسفير الإسرائيلي في بلجيكا، إيمانويل نحشون، وأطلعه على التفاصيل، واتصل الأخير على الفور بمدير الفندق واحتج على التسجيل، "فاعتذر المدير للسفير وأخبره أنه صحح الخطأ".



