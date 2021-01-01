"الحكم المحلي" تشرع بصيانة مؤقتة للشوارع المتضررة في غزة

غزة / سما /

شرعت وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة وبلدية غزة باستلام أعمال صيانة مؤقتة للمناطق المتضررة في شارع الصفطاوي ومفترق أبو خضرة وشارع الرشيد و شارع الثورة غرب المدينة والتي تضررت بفعل القصف المباشر لها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، بهدف تسهيل حركة السير في الشارع وتحسين الأوضاع الصحية والبيئية في المكان.

وقال نائب مدير عام المشاريع في الوزارة م. رامي المصري أن الحكومة الفلسطينة وفرت تمويل عاجل ومحدود من اجل البدء في تبليط المناطق المتضررة من الشوارع ببلاط من نوع " انترلوك " بعد وضع طبقة من مادة " البس كورس " أسفل البلاط لصيانته بشكل أولي ومؤقت لحين توفر مشروع اعادة تأهيل شاملة للشوارع بشكل دائم.

وكانت الوزارة بالتعاون مع بلدية غزة وبلدية جباليا قد بدأت بإجراء أعمال صيانة مؤقتة للمناطق المتضررة في الشوارع الرئيسة والحيوية بهدف تسهيل حركة السير في هذه المناطق ومنها؛ شارع عمر المختار مقابل مجمع أبو خضرة، وشارع الوحدة مقابل مقابل معهد الأمل وإلى الغرب، وشارع جمال عبد الناصر (الثلاثيني) مقابل وكالة الأونروا والجامعة، وغرب شارع عون الشوا ( 8 ) من جهة شارع الرشيد وشارع الصفطاوي.

وألحق العدوان الإسرائيلي الأخير أضراراً كبيرة في المرافق المدنية في المدينة، حيث بلغت المساحة الإجمالية للشوارع المتضررة نحو 158 ألف متر مربع من الإسفلت و54 ألف من الأرصفة بالإضافة إلى 26 ألف متر طولي من شبكات شبكات المياه و23 ألف متر من شبكات الصرف الصحي و 14 من شبكات الإنارة في الشوارع، و 2850 من خطوط تصريف مياه الأمطار.

ودعت الوزارة المؤسسات الدولية لسرعة الاستجابة والتدخل لإعادة إعمار المرافق والمنشأت المدنية المتضررة، محذرةً أن التأخير في عملية إعادة الإعمار قد ينعكس سلباً على الأوضاع في المدينة وحدوث حالات غرق للشوارع في المناطق المتضررة.