الاحتلال يماطل بمنح المحامين تصاريح لزيارة الأسرى المضربين

رام الله / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن قوات الاحتلال تماطل بمنح المحامين العاملين في الهيئة تصاريح لزيارة الأسرى المضربين عن الطعام، والبالغ عددهم 17 أسيراً، من بينهم 16 أسيراً يخوضون معركتهم تنديداً باعتقالهم الإداري بلا تهم وبذريعة الملف السري، وآخر يخوض إضرابه احتجاجاً على عزله الانفرادي.

ولفتت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء4/8/2021م، أن إدارة السجون تتعمد تنفيذ سلسلة من الإجراءات العقابية بحق الأسرى المضربين، والتي تتمثل بعمليات النقل المتكررة بين معتقلات الاحتلال بهدف إرهاقهم وثنيهم عن الاضراب، إضافة إلى زجهم داخل العزل وتنفيذ حملات تفتيش قمعية لزنازينهم، علماً بأن غالبية الأسرى المضربين بدأوا يواجهون أوضاعاً صحية قاسية.

وأوضحت بأن دفعة من الأسرى بمعتقل "ريمون" شرعوا بإضراب إسنادي دعماً لزملائهم الأسرى الذين يخوضون معركتهم مع الأمعاء الخاوية، وخلال الأيام القادمة ستنضم دفعاً أخرى لهذا الإضراب الإسنادي، مؤكدة بأن الأوضاع تتجه نحو التصعيد في مختلف المعتقلات، في حال لم تستجيب سلطات الاحتلال لمطالب الأسرى المضربين.