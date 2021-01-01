قلقيلية: لقاء حواري يناقش هموم وتطلعات الهيئات المحلية وافاق النهوض بعملها

قلقيلية / سما /

بمشاركة محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة والمفوض السياسي العام لهيئة التوجيه السياسي والوطني اللواء طلال دويكات نظمت محافظة قلقيلية وبالتعاون مع مديرية التوجيه السياسي والوطني والحكم المحلي لقاءاً مفتوحاً مع الهيئات المحلية، لمناقشة هموم وتطلعات الهيئات المحلية وآفاق النهوض بعملها، عقد في دار المحافظة اليوم، وبحضور ومشاركة يعقوب عصفور نائب مدير الحكم المحلي، و رؤساء الهيئات المحلية وممثلين عنها وطاقم من العاملين فيها.

وخلال افتتاحه الورشة ثمن المحافظ جهود وزارة الحكم المحلي كما أشاد بالدور الهام الذي تقوم به الهيئات المحلية في تقديم الخدمات للمواطنين، وأكد أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة لقاءات قطاعية تنظمها المحافظة بالتعاون مع المؤسسات الشريكة وذلك لتبادل الرؤى والاطلاع على الهموم التي تواجه القطاعات المستهدفة، داعياً للخروج بتوصيات عملية تساهم في تصويب الاداء والنهوض بالعمل .

من جهته أشاد المفوض السياسي العام بصمود أهالي محافظة قلقيلية وتحديهم للإجراءات الاحتلالية الظالمة، التي تستهدف كافة مكونات المحافظة، وأضاف أن هذا اللقاء يأتي في الاطار الوطني لتعزيز صمود المواطن في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال لتطوير الاداء والرقي بالخدمة المقدمة للمواطن، الذي يستحق منا الكثير لتعزيز صموده وتشبثه بأرضه التي يدافع عنها.

وخلال اللقاء نوقشت قضايا متعددة تتعلق بعمل الهيئات المحلية والافاق المستقبلية للتطوير والنهوض بواقعها وصولاً الى صيغ تكاملية ما بين المؤسستين الرسمية والهيئات المحلية، وجدد المشاركون في اللقاء دعمهم لمثل هذه اللقاءات التي تؤدي في النهاية الى التطوير والازدهار وتذليل العقبات التي تواجه عمل هذه الهيئات.