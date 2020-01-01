هزيمة نينا تيرنر على يد شونتيل براون والقوى الموالية لإسرائيل في أوهايو

واشنطن /سما/

هُزمت المرشحة التقدمية نينا تيرنر في الانتخابات التمهيدية للكونجرس بولاية أوهايو التي تمت مراقبتها عن كثب الثلاثاء، على يد المرشحة الموالية للمؤسسة الديمقراطية ، شونتيل براون ، وفقًا لآخر النتائج المعلنة. ويعتبر انتصار براون، فوز كبير للوبي المؤيد لإسرائيل داخل الحزب الديمقراطي – وضربة للجناح اليساري المتمرد في الحزب.

واعترفت تيرنر بالهزيمة في السباق في حوالي الساعة 10 مساءً ، قائلة ، “في هذه الليلة ، لن نعبر النهر” بينما كانت براون تتصدر النتائج العائدة بنحو 5 في المائة.

وألقت تيرنر باللوم على هزيمتها في المساهمات المالية الخارجية لخصمها. “سأعمل بجد لضمان عدم حدوث شيء كهذا لمرشح تقدمي آخر مرة أخرى. لم نخسر هذا السباق ، فقد تم التلاعب بالمال الشرير وسب هذه الانتخابات “، بحسب ما ورد.

يذكر أن تيرنر، 53 عاما، كانت المدير النائب لحملة المرشح التقدمي للانتخابات الرئاسية التمهيدية لعام 2020 ، بيرني ساندرز، الذي يعتبرمن كبار المدافعين عن الناخبين الفقراء والطبقة العاملة، كما عن حقوق الفلسطينيين وطالبت في هذه الانتخابات التمهيدية بربط المساعدات العسكرية لإسرائيل، بإنهاء انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الفلسطيني، وذلك في تناقض صارخ مع براون ، 46 عامًا ، رئيسة اللجنة الديمقراطية لمقاطعة “كوياهوغا” في ولاية أوهايو، التي احتضنت إسرائيل في حملتها وتمت مكافأتها بتبرعات كبيرة من الجماعات المؤيدة لإسرائيل.

واعتبر الكثيرون السباق مواجهة أخرى بين مؤسسة الحزب الديمقراطي، ذات المواقف الوسطية اجتماعيا، ومنحازة إلى إسرائيل، وبين الجناح اليساري للحزب ذات الأجندة التقدمية، بما فيها دعم حقوق الفلسطينيين في إنهاء الاحتلال، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.

وحصلت براون على دعم عدد من الوسطيين ذوي الأسماء الكبيرة والمعروفة ، بما في ذلك هيلاري كلينتون وزعيم الأغلبية في مجلس النواب جيم كليبيرن ، في حين تم تأييد تيرنر من قبل المشرعين التقدميين مثل النواب إلهان عمر وإسكندرية أوكاسيو كورتيز ورشيدة طليب وبالطبع السناتور بيرني ساندرز.

وسعت براون إلى تصوير السباق باعتباره مسابقة ولاء لجو بايدن.

بينما نادرًا ما تم ذكر إسرائيل في التغطية السائدة ، إلا أنها كانت بالتأكيد أحد مكونات السباق. ورغم أنها ليست من المؤيدين العامين لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ، فقد دافعت تيرنر باستمرار عن حق المقاطعة، وحق BDS بالعمل والنشاط، كما انها انتقدت حرب إسرائيل على غزة ، وأعربت عن تأييدها للفلسطينيين.

في المقابل ، وضعت براون نفسها على أنها من أشد المؤيدين لإسرائيل، وأدانت حركة المقاطعة وعارضت الدعوات إلى ربط المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، بإنهاء انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني، ووصفت إسرائيل بأنها “ديمقراطية حيوية” خلال حرب إسرائيل على غزة في شهر أيار الماضي، وكررت أن لإسرائيل “الحق في الدفاع عن نفسها” ما در عليها الكثير من التبرعات.

كما حصلت براون على عدد تأييد من مجموعات الضغط المؤيدة لإسرائيل ، بما في ذلك الأغلبية الديمقراطية لإسرائيل (DMFI)، حيث أنفقت DMFI (التي أسسها مارك ميلمان المستشار الاستراتيجي ليئير لابيد) أكثر من مليون دولار في محاولة لإيقاف تيرنر ، على الرغم من أن إعلاناتها الهجومية لم تذكر السياسة الخارجية على الإطلاق. وبدلاً من ذلك ، زعمت المجموعة باستمرار أن تيرنر لم تكن مواليًا بشكل كافٍ للحزب الديمقراطي.

كما أيد الجمهوري اليميني بيل كريستول ، الذي كان مديرا لنائب الرئيس الأميركي السابق، دان كويل (عهد الرئيس جورج بوش الأب) ، وأحد مؤسسي “لجنة الطوارئ” لإسرائيل، وهي لجنة تم حلها من فترة.

وكشف ماثيو كننغهام كوك في نشرة “ذي إنترسبت – The Intercept” أن الكثير من الأموال التي تم تحويلها إلى لجنة العمل السياسي التابعة لـلمجموعة الديمقراطي من أجل إسرائيل ( DMFI ) جاءت من مانحين للحزب الجمهوري. وقالت النائبة خوانيتا برنت لموقع The Intercept: “بصفتي ديمقراطية، قامت بمساعدة الديمقراطيين في جميع أنحاء الولاية ، لا يمكننا التغاضي عن الديمقراطيين الذين يقبلون الأموال المرتبطة بترامب”. “كيف يمكن أن يكون لدينا شخص ما هو رئيس الحزب وتقول إنها ديمقراطية عن الحزب الديمقراطي ولكنها تقبل أموال الجمهوريين؟”

ويأتي فوز براون وسط صيف صعب بالنسبة للجماعات الموالية لإسرائيل مثل DMFI ، خاصة بعد أن أعلنت شركة بن آند جيري Ben & Jerry’s لصناعة الأيسكريم الشهر الماضي أنها ستتوقف عن بيع الآيس كريم في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ، وهي خطوة دفعت المشرعين المؤيدين للإسرائيليين إلى حالة من الانهيار الهستيري، وتم استنكار قرار الشركة باعتباره قرار معاد للسامية ، ومساوٍ للإرهاب ، وتعهد السياسيون بمعاقبتها (شركة بن آند جيري.

كما وجد استطلاع جديد أجرته جامعة ميريلاند “حول القضايا الحرجة” ، نشر يوم 29 تموز الماضي، والذي تم إجراؤه في الفترة من 22 حزيران إلى 21 تموز ، من بين عينة من 3379 مواطنا أميركيًا بالغا، أن غالبية الأميركيين لم يوافقوا على جهود الرئيس بايدن لإنهاء القتال في غزة في شهر أيار الماضي، مدفوعة برفض أقلية كبيرة من الديمقراطيين.

بالإضافة إلى ذلك ، يُظهر الاستطلاع الذي نشرته مؤسسة “بروكينغز” البحثية ، تحت إشراف البروفسور في جامعة ميريلاند، الدكتور شبلي تلحمي (من أصول فلسطينية) والذي يعمل كباحث كبير في المؤسسة، “أكبر زيادة خلال عام واحد تم تسجيله في عدد الديمقراطيين الذين يريدون من الولايات المتحدة أن تميل نحو الفلسطينيين” ، على الأرجح نتيجة لحرب إسرائيل على غزة ، حيث ألقى المزيد من الديمقراطيين باللوم على إسرائيل في الصراع أكثر من الفلسطينيين.