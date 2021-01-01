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غنيم: عودة الوكالة الأمريكية للتنمية للعمل في قطاع المياه والصرف الصحي ستسهم في استكمال المشاريع الحيوية

الأربعاء 04 أغسطس 2021 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنيم: عودة الوكالة الأمريكية للتنمية للعمل في قطاع المياه والصرف الصحي ستسهم في استكمال المشاريع الحيوية



رام الله / سما /

 أكد رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم، الأربعاء، أنه على الرغم من تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الحيوية للمياه والصرف الصحي في فلسطين، خلال السنوات السابقة، فإن قطاع المياه ما زال بحاجة ماسة لتنفيذ مزيد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية، لاستكمال خطة سلطة المياه الهادفة إلى بناء نظام مائي مستقل قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطن، وتحسين الخدمات المدمة له.

جاءت تأكيدات غنيم هذه خلال لقائه مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في فلسطين دانا منصوري والوفد المرافق لها، في مكتبه.

وأشار الوزير غنيم إلى أن هناك مجموعة من المشاريع في قطاعي المياه والصرف الصحي، والتي يجب تنفيذها لتحسين الوضع المائي في فلسطين.

ورحب الوزير غنيم بعودة الوكالة الأمريكية للعمل في فلسطين، بعد توقف دام لعامين، حيث كانت إحدى الشركاء الدوليين الأساسيين في قطاع المياه.

وأضاف الوزير غنيم أن سلطة المياه وبتمويل من الوكالة الأمريكية نفذت عدة مشاريع حيوية وضروية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أسهمت في تحسين وصول خدمات المياه للمواطنين خلال السنوات السابقة.

وبين الوزير غنيم أن مشاكل المياه في فلسطين تتمثل في كمية المياه ونقصها في الضفة الغربية، وسوء جودة المياه في قطاع غزة، مشيراً في السياق إلى أن سلطة المياه نفذت عدة مشاريع حيوية في قطاع غزة، أسهمت في تجاوز الكارثة لحين إنشاء محطة التحلية المركزية كمصدر مائي مستدام.

بدورها، أكدت منصوري أن الوكالة ستعاود عملها في فلسطين، وتسعى إلى توفير الدعم للمشاريع الحيوية والإنسانية، باعتبارهما ضرورة ملحة.

#سلطة المياه #مازن غنيم

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