الهباش يلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر

رام الله / سما /

التقى قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الدينية، الدكتور محمود الهباش، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس د.أندريه زكي، وذلك اليوم الأربعاء في مقر الهيئة الإنجيلية.

وأكد الهباش في اللقاء على عمق العلاقات المصرية الفلسطينية على مختلف الصعد الرسمية والشعبية، مثمنًا وقوف الدولة المصرية إلى جانب الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، ومشيدا بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة إعمار قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير حيث مارست الدولة المصرية الضغط على اسرائيل لايقاف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، ومؤكدا في الوقت نفسه على أهمية الدعم العربي والدولي السياسي والديني والشعبي في الضغط على اسرائيل لايقاف الممارسات اليومية التى تتنافى والمواثيق والشرائع القانونية والانسانية.

من جانبه، عبر رئيس الكنيسة الإنجيلية عن ترحيبه بهذه الزيارة الودية التى تعكس عمق العلاقات المصرية الفلسطينية بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا أن فلسطين هي أغلى مكان ديني في العالم، مشيدًا بقوة العلاقات المصرية الفلسطينية ودور الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة إعمار غزة.

واتفق الطرفان على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي بما يخدم رسالة التسامح والسلام القائم على العدل.

وحضر اللقاء نائب رئيس الهيئة الأستاذ ممتاز بشاي، ووفد من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، والمستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بمصر ناجي الناجي.