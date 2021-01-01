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قوات الاحتلال تهدم غرفتين زراعيتين وبئر مياه جنوب بيت لحم

الأربعاء 04 أغسطس 2021 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تهدم غرفتين زراعيتين وبئر مياه جنوب بيت لحم



بيت لحم / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر الأربعاء، غرفتين زراعيتين وبئر مياه في منطقة واد رحال جنوب بيت لحم.

وقال رامي أبو عاهور رئيس مجلس قروي واد رحال، ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها جرافات اقتحمت منطقة شعب سلطان في قرية واد رحال جنوب بيت لحم، وقامت بهدم غرفة زراعية تبلغ مساحتها 40 مترا مربعا، بالاضافة لبئر مياه ملكيتها لمحمد الطويل، وذلك بعد ان قامت بأخطارها صباح اليوم.

واضاف أبو عاهور، ان الغرفة الزراعية الثانية تعود ملكيتها للمواطن حازم زيادة، وهي مقامة على أراض متاخمة لجدار الضم والتوسع.

#قوات الاحتلال #هدم #غرف زراعية

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