تأجيل التصويت على قانون لإجراء تحقيقات جنائية مع جنود الجيش

القدس المحتلة / سما /

قرر التحالف الحكومي الإسرائيلي عدم طرح مشروع قانون القضاء العسكري الذي من شأنه تقصير الطريق لإجراء تحقيق جنائي مع جنود الجيش الإسرائيلي بعد نشاط عملياتي، للتصويت اليوم الأربعاء في الجلسة العامة للكنيست .



وطالب رئيس الحزب الديني الصهيوني، عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش وفق القناة 7 العبرية، إدارة التحالف بالإعلان عن وضع القانون جانبا والوفاء بوعودها بتقديم الدعم لجنود الجيش الإسرائيلي وإبعاد المستشارين القانونيين عن الكنيست ومواصلة حماية جنود الجيش الإسرائيلي.



ورحب عضو الكنيست أوفير سوفير بحذف مشروع قانون القضاء العسكري من جدول أعمال الكنيست بكامل هيئته اليوم، قائلا: باعتباري شخصًا اختبر القضية بشكل مباشر، فأنا أعرف مدى أهمية دعم الجيش الإسرائيلي وسأستمر في الاعتناء بمقاتلي الجيش.



يشار إلى أن القانون الذي طرحه وزير الجيش بيني غانتس سيختصر الطريق لفتح تحقيق جنائي مع جنود الجيش الإسرائيلي بعد نشاط عملياتي.