بنك فلسطين يطلق حملة خاصة لطلبة التوجيهي الناجحين ويجري السحب في 17 الشهر الجاري

رام الله/ سما /

أعلن بنك فلسطين عن إطلاق حملة خاصة للطلبة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة وذلك احتفاءً بهم وبنجاحهم، بحيث تمنح الحملة الفرصة للطلبة الناجحين للفوز بعشر جوائز، شرط أن يمتلكوا حساب توفير فعال في بنك فلسطين. وتبلغ قيمة الجائزة الواحدة 1960 دولار وذلك تزامناً مع احتفال البنك بذكرى تأسيسه عام 1960.

وسيجري السحب على أسماء الطلبة الفائزين في الحملة يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر آب الجاري، كما سيتم تحويل قيمة الجوائز للفائزين بعد إجراء عملية السحب، حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين عبر صفحات بنك فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المحلية.

ويواصل بنك فلسطين إطلاق حملات خاصة بالطلبة الناجحين في كل عام حتى يستنى لهم المشاركة والحصول على فرصة الفوز، والتمتع بخدمات البنك المختلفة وخدماته الإلكترونية أيضاً. وحرصاً منه على منح الفرصة لجميع الطلبة الناجحين، فإن السحب سيشمل حسابات توفير الطلبة الناجحين المدخرين لدى البنك والحسابات التي تم فتحها خلال العام الحالي بحد أقصى يوم واحد قبل إجراء موعد السحب.

وبإمكان الطلبة الناجحين في امتحانات التوجيهي الاستفادة والمشاركة في الحملة بشرط أن يكون لديهم حساب توفير فعّال لدى البنك، بحيث لا يقل الحد الأدنى للمبلغ المودع في الحساب عن 200 دولار أو ما يُعادلها بالعملات الأخرى، بينما بإمكان الطلبة مضاعفة فرص الفوز عبر تحميل تطبيق "بنكي" والذي يمنح فرصة إضافية للفوز إلى جانب امتلاك حساب التوفير.

ولتمكين الطلبة الناجحين كافة من الاستفادة من الحملة، فبإمكان الطلبة الذين لم يقوموا بفتح حسابات توفير لدى بنك فلسطين، أن يبادروا إلى فتح حسابات التوفير حتى موعد أقصاه أسبوعين من تارخ إعلان نتائج الثانوية العامة.

كما يتيح البنك فرصة المشاركة في السحب للطلبة الناجحين الذين تبلغ أعمارهم أقل من 18 عاماً، حيث بإمكان ذوي الطالب أو الطالبة فتح حسابات التوفير لدى فروع البنك بأسماء أبنائهم وبناتهم تحت ولايتهم.