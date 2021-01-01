  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة تحذر من توقف كافة العمليات الجراحية ومخاطر قد تصل للموت بسبب نفاد غاز النيتروز

الأربعاء 04 أغسطس 2021 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تحذر من توقف كافة العمليات الجراحية ومخاطر قد تصل للموت بسبب نفاد غاز النيتروز



غزة / سما /

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من توقف كافة العمليات الجراحية الطارئة والمجدولة المتعلقة بالمرضى في كافة المستشفيات الحكومية في محافظات قطاع غزة في ظل ما يشهده القطاع من نقص حاد في غاز النيتروز بسبب منع الاحتلال إدخاله منذ مطلع العام الجاري 2021.

وقال مدير عام الشؤون الإدارية أ. محمود حماد خلال تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، إن الكميات المتوافرة من غاز النيتروز لا تكفي سوى لعشرة أيام قادمة، مبيناً أن وزارته وعبر الإدارة العامة للتعاون الدولي تواصلت مع العديد من الجهات الدولية من بينها منظمة الصحة العالمية لإدخال النيتروز، إلًا أن الاحتلال يرفض التجاوب مع طلبات ادخال الغاز.

كما بين أ. حماد إلى أن مرافق وزارة الصحة تحتاج إلى 120 أسطوانة غاز نيتروز بشكل شهري، تحتوي كل أسطوانة منها نحو 27 كجم من الغاز، وأن نفاد الغاز يعني الموت المحقق خصوصاً لأولئك الذين يحتاجون لعمليات جراحية عاجلة وطارئة لإنقاذ حياتهم.

وناشد أ. حماد التدخل العاجل والفوري من قبل كافة الجهات والمنظمات الدولية للضغط على الاحتلال في سبيل ادخال غاز النيتروز بما يمكن من استمرار العمليات الجراحية وحفظ أرواح المواطنين والمرضى في المستشفيات.

وتجري مستشفيات قطاع غزة بشكل شهري نحو 5000 عملية جراحية تتنوع ما بين عمليات طارئة ومجدولة وعمليات قيصرية وغيرها من العمليات وتعتمد جميعها بشكل أساسي على توافر غاز النيتروز.

كما يعتمد أكثر من 2 مليون مواطن في قطاع غزة على المرافق الصحية الحكومية لتلقي الخدمات الصحية وإجراء العمليات الجراحية في ظل استمرار الحصار وما تبعه من ارتفاع في معدلات الفقر بين سكان القطاع.

#غزة #وزارة الصحة #العمليات الجراحية #قطاع غزة #المشافي الحكومية

الأكثر قراءة اليوم

"اختطاف محتمل" لسفينة قبالة السواحل الإماراتية وسفن تبلغ عن فقدان السيطرة

أول تعليق من حسن نصر الله بشأن الاشتباكات الدامية في خلدة بين حزب الله والعشائر

إسرائيل تحدث أزمة داخل الاتحاد الإفريقي بسبب إثيوبيا وعدة دول عربية تتدخل

انخفاض في سعر صرف الدولار

سواحل الإمارات : انسحاب المسلحين الخاطفين من ناقلة "أسفالت برينسيس"

تقديم موعد جلسات نطق الحكم ضد المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية

بريطانيا تحذر من “حادثة” ليس لها علاقة بالقرصنة أمام ساحل الفجيرة

الأخبار الرئيسية

SZc0N

الأونروا تعين مديراً عاماً جديدًا في غزة بديلاً لـ "ماتياس شمالي" .. فمن هو ؟

وزيرة الصحة: لا وفيات و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

S1hiR0w1F_0_0_1280_720_0_x-large

اطلاق 3 صواريخ على اسرائيل من لبنان وجيش الاحتلال يرد بقصف مدفعي

o

قيادة “حماس” .. لماذا بقي هنية والعاروري وعاد مشعل؟

مسؤولون إسرائيليون لأمريكا: الضغط على الفلسطينيين لتبني تسوية الشيخ جراح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية