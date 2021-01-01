عائلة الجعبري تشكر الرئيس عباس

رام الله / سما /

شكر القاضي جاد الجعبري عضو المحكمة العليا الشرعية، اليوم الاربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس على خلفية حل الخلاف بين عائلتي الجعبري والعويوي في الخليل بعد مقتل باسل الجعبري.

وفيما يلي نص الرسالة كما وصلت سما الاخبارية:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل (وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الأنفال: 26].

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم القائل ( لا يشكر الله من لا يشكر الناس )

أما بعد فإنه لما كان الأمن والأمان من عظيم النعم الربانية، فقد وجب على الأمة أن تشكر السواعد الحديدية والجهود الرئاسية وقادة الأجهزة الباسلة الأمنية التي كان من شأنها حفظ اللحمة بين أبناء شعبنا واستيعاب عشائرها المعطاءة الأبية.

لذا فإن عشيرة الجعبري في الوطن والخارج بوجهائها ووجوها ومشايخها وأفرادها تتقدم بعظيم الشكر والامتنان لفخامة السيد الرئيس محمود عباس حفظه الله وعموم قادة الأجهزة الأمنية كل باسمه ولقبه مع حفظ الالقاب والمسميات وكافة الضباط والعناصر الذين حملوا أرواحهم على أكفهم فداء للوطن والمواطن في الأحداث الأخيرة في خليل الرحمن.

سائلين المولى عز وجل أن ينعم علينا بالأمن والوحدة والأمان وأن لا يجعل بأسنا بين أيدينا وأن يصلح ذات البين وأن يحفظ اقصانا ومسرانا وقيادتنا وأن ينعم علينا بإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.