  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عائلة الجعبري تشكر الرئيس عباس

الأربعاء 04 أغسطس 2021 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة الجعبري تشكر الرئيس عباس



رام الله / سما /

شكر القاضي جاد الجعبري عضو المحكمة العليا الشرعية، اليوم الاربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس على خلفية حل الخلاف بين عائلتي الجعبري والعويوي في الخليل بعد مقتل باسل الجعبري.

وفيما يلي نص الرسالة كما وصلت سما الاخبارية:

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله القائل (وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الأنفال: 26].
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم القائل ( لا يشكر الله من لا يشكر الناس )

أما بعد فإنه لما كان الأمن والأمان من عظيم النعم الربانية، فقد وجب على الأمة أن تشكر السواعد الحديدية والجهود الرئاسية وقادة الأجهزة الباسلة الأمنية التي كان من شأنها حفظ اللحمة بين أبناء شعبنا واستيعاب عشائرها المعطاءة الأبية.

لذا فإن عشيرة الجعبري في الوطن والخارج بوجهائها ووجوها ومشايخها وأفرادها تتقدم بعظيم الشكر والامتنان لفخامة السيد الرئيس محمود عباس حفظه الله وعموم قادة الأجهزة الأمنية كل باسمه ولقبه مع حفظ الالقاب والمسميات وكافة الضباط والعناصر الذين حملوا أرواحهم على أكفهم فداء للوطن والمواطن في الأحداث الأخيرة في خليل الرحمن.

سائلين المولى عز وجل أن ينعم علينا بالأمن والوحدة والأمان وأن لا يجعل بأسنا بين أيدينا وأن يصلح ذات البين وأن يحفظ اقصانا ومسرانا وقيادتنا وأن ينعم علينا بإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

#الرئيس عباس #القاضي جاد الجعبري

الأكثر قراءة اليوم

"اختطاف محتمل" لسفينة قبالة السواحل الإماراتية وسفن تبلغ عن فقدان السيطرة

أول تعليق من حسن نصر الله بشأن الاشتباكات الدامية في خلدة بين حزب الله والعشائر

إسرائيل تحدث أزمة داخل الاتحاد الإفريقي بسبب إثيوبيا وعدة دول عربية تتدخل

انخفاض في سعر صرف الدولار

سواحل الإمارات : انسحاب المسلحين الخاطفين من ناقلة "أسفالت برينسيس"

تقديم موعد جلسات نطق الحكم ضد المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية

بريطانيا تحذر من “حادثة” ليس لها علاقة بالقرصنة أمام ساحل الفجيرة

الأخبار الرئيسية

SZc0N

الأونروا تعين مديراً عاماً جديدًا في غزة بديلاً لـ "ماتياس شمالي" .. فمن هو ؟

وزيرة الصحة: لا وفيات و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

S1hiR0w1F_0_0_1280_720_0_x-large

اطلاق 3 صواريخ على اسرائيل من لبنان وجيش الاحتلال يرد بقصف مدفعي

o

قيادة “حماس” .. لماذا بقي هنية والعاروري وعاد مشعل؟

مسؤولون إسرائيليون لأمريكا: الضغط على الفلسطينيين لتبني تسوية الشيخ جراح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية