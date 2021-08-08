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تنويه مهم من شركة الكهرباء لأصحاب عدادات الدفع المسبق

الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه مهم من شركة الكهرباء لأصحاب عدادات الدفع المسبق



غزة / سما /

أصدرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، تنويهًا مهمًا لأصحاب عدادات الدفع المسبق.

ونوهت الشركة إلى أنه وفي إطار عمليات تطوير منظومة عدادات الدفع المسبق "هولي" لديها، سيتم إيقاف خدمات شحن بطاقات هولي لدى كافة فروع ومقرات الشركة، وكذلك وكلاء الشحن الخارجي المتعاقدين معها يومي الأحد 8/8/2021 والإثنين 9/8/2021.

وأهابت الشركة بالأخوة المشتركين المنتفعين من تلك الخدمة ضرورة التأكد من كفاية رصيد بطاقاتهم وأخذ الاحتياطات اللازمة والاحترازية خشية نفاذ رصيدهم خلال اليومين المذكورين، والقيام بشحن بطاقاتهم قبل الموعد المذكور في حال كان رصيدهم غير كاف.

#الدفع المسبق #تنويه #الكهرباء #شركة الكهرباء

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