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الرئيس يتسلم التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2020

الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتسلم التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2020



رام الله / سما /

تسلم الرئيس محمود عباس، التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2020، الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء.

جاء ذلك خلال استقباله ، ظهر اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، بحضور مستشار الرئيس القانوني علي مهنا.

وأكد الرئيس، دعمه لعمل السلطة القضائية واستقلالها، مشيدا بجهود مجلس القضاء الأعلى بهذا الصدد.

وشدد عباس ، على أهمية توفير الدعم الممكن للسلطة القضائية لتقوم بعملها على أكمل وجه.

بدوره، أطلع أبو شرار، سيادته، على أوضاع السلطة القضائية، والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، واحتياجاتها والمعيقات التي اعترضت عملها في ظل جائحة "كورونا"، والخطط الموضوعة لتطوير أداء السلطة القضائية.

#الرئيس عباس #السلطة القضائية

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