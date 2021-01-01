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فأر يحقق 3 مليون مشاهدة على تيك توك

الأربعاء 04 أغسطس 2021 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
فأر يحقق 3 مليون مشاهدة على تيك توك



وكالات / سما /

تداول رواد التواصل الاجتماعي عبر تطبيق تيك توك، مقطع فيديو لفأر في الولايات المتحدة الأمريكية أثار إعجاب الكثير من المتابعين.

وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ميل"البريطانية، فإن مقطع فيديو لفأر سرق وجبة من أحد المطاعم الشهيرة عالميا تسبب في زيادة نسبة المشاهدة لفيديو ظهر فيه .

ظهر الفأر في مقطع فيديو مدته لم تزد عنه 15 ثانية، قام احد السائقين بتصويره أثناء جلوسه في السيارة في الشارع أمام المطعم .

قام الفأر بجر العلبة التي عثر عليها والتي كانت بمثابة كنز له، فقد كانت تحتوي على قطعة من الدجاج المقلي و بعض البطاطس التي تقاسمها مع غراب، وفقا لرواية سائق السيارة .

نشر السائق مقطع الفيديو على تيك توك، فيلا 1 يوليو الماضي ، و نال المقطع نسبة مشاهدة عالية وصلت ل 3 ملايين مشاهدة و مازالت الاعداد تزيد معجبين بإصرار الفأر في جرلا العلية التي كانت تقريبا نفس حجمه .

#فأر #تيك توك #الولايات المتحدة #المتابعين

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