  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأونروا تعين مديراً عاماً جديدًا في غزة بديلاً لـ "ماتياس شمالي" .. فمن هو ؟

الأربعاء 04 أغسطس 2021 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا تعين مديراً عاماً جديدًا في غزة بديلاً لـ "ماتياس شمالي" .. فمن هو ؟



غزة / سما /

​أعلن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، عن تولي الأسترالي الجنسية توماس وايت، منصب القائم بمدير أعمال الأونروا في غزة في 23 يوليو، وأن هناك اجتماعات توجيهية تجري الآن.

وقال لازاريني، إن وايت متلك السيد ما يقرب من 26 عامًا من الخبرة، منها 15 عامًا مع المنظمات غير الحكومية وكيانات الأمم المتحدة.

وأضاف أن وايت قاد البرامج الإنسانية والإنمائية في مجموعة من حالات الطوارئ المعقدة، خلال الخمسة أعوام الماضية، وعمل أيضًا في منظمة غير حكومية أسترالية تقود مجموعة عالمية من البرامج الصحية.

وأوضح لازاريني، أن وايت كان موظفًا في الأونروا لما يقرب من 5 سنوات في مناصب مختلفة، و يحمل درجة الماجستير في الإدارة التجارية.

الأكثر قراءة اليوم

"اختطاف محتمل" لسفينة قبالة السواحل الإماراتية وسفن تبلغ عن فقدان السيطرة

أول تعليق من حسن نصر الله بشأن الاشتباكات الدامية في خلدة بين حزب الله والعشائر

إسرائيل تحدث أزمة داخل الاتحاد الإفريقي بسبب إثيوبيا وعدة دول عربية تتدخل

انخفاض في سعر صرف الدولار

تقديم موعد جلسات نطق الحكم ضد المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية

بريطانيا تحذر من “حادثة” ليس لها علاقة بالقرصنة أمام ساحل الفجيرة

سواحل الإمارات : انسحاب المسلحين الخاطفين من ناقلة "أسفالت برينسيس"

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: لا وفيات و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

S1hiR0w1F_0_0_1280_720_0_x-large

اطلاق 3 صواريخ على اسرائيل من لبنان وجيش الاحتلال يرد بقصف مدفعي

o

قيادة “حماس” .. لماذا بقي هنية والعاروري وعاد مشعل؟

مسؤولون إسرائيليون لأمريكا: الضغط على الفلسطينيين لتبني تسوية الشيخ جراح

بينت

كيف تستنفد إسرائيل البعد الدولي والدبلوماسي لتفعيل الاستراتيجية البحرية؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية