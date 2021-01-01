الأونروا تعين مديراً عاماً جديدًا في غزة بديلاً لـ "ماتياس شمالي" .. فمن هو ؟

غزة / سما /

​أعلن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، عن تولي الأسترالي الجنسية توماس وايت، منصب القائم بمدير أعمال الأونروا في غزة في 23 يوليو، وأن هناك اجتماعات توجيهية تجري الآن.

وقال لازاريني، إن وايت متلك السيد ما يقرب من 26 عامًا من الخبرة، منها 15 عامًا مع المنظمات غير الحكومية وكيانات الأمم المتحدة.

وأضاف أن وايت قاد البرامج الإنسانية والإنمائية في مجموعة من حالات الطوارئ المعقدة، خلال الخمسة أعوام الماضية، وعمل أيضًا في منظمة غير حكومية أسترالية تقود مجموعة عالمية من البرامج الصحية.

وأوضح لازاريني، أن وايت كان موظفًا في الأونروا لما يقرب من 5 سنوات في مناصب مختلفة، و يحمل درجة الماجستير في الإدارة التجارية.