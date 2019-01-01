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وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

الأربعاء 04 أغسطس 2021 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي



وكالات / سما /

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الفنانة المصرية المشهورة، فتحية طنطاوي، توفيت، أمس الثلاثاء، إثر تعرضها لجلطة في القلب.

وتوجهت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، بالعزاء لأسرة الفنانة وأصدقائها ومحبيها. وقالت إن الراحلة من أبرز ممثلات جيل الثمانينيات والتسعينيات وبداية القرن الجاري، ونجحت في جذب القلوب بتجسيد شخصياتها في عدد من الأعمال المهمة التي تركت أثرا كبيرا في وجدان الجمهور.

وقدمت فتحية طنطاوي خلال مشوارها الفني حوالي 140 عملا دراميا بدأتها على المسرح القومي والطليعة في الستينيات، ثم اتجهت للعمل في العديد من المسلسلات والسهرات والأفلام التليفزيونية.

ومن أشهر أعمالها التلفزيونية: "البخيل وأنا"، "سلسال الدم"، "صرخة أنثى"، "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، "الناس فس كفر عسكر"، وغيرها من الأعمال.

وفي السينما قدمت "ديل السمكة"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "لحم رخيص"، "السجينة 67"، "المحاكمة"، "الطوق والأسورة".

وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "أبو جبل"، وظهرت كضيفة شرف، وعرض العمل عام 2019، بطولة الفنان مصطفى شعبان.

وكان آخر ظهور للفنانة في احتفالية "50 سنة فن" التي أقامها النجم الكبير محمد صبحي، وتم تكريم زوجها الملحن علي سعد.

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