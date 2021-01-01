صحة غزة تحذر من توقف العمليات الجراحية بسبب نقص غاز النيتروز

غزة / سما /

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، من توقف كافة العمليات الجراحية الطارئة والمجدولة المتعلقة بالمرضى في كافة المستشفيات الحكومية، في ظل ما يشهده القطاع من نقص حاد في غاز النيتروز بسبب منع الاحتلال إدخاله منذ مطلع العام الجاري 2021.

وقال مدير عام الشؤون الإدارية محمود حماد خلال تصريح صحفي له، إن الكميات المتوافرة من غاز النيتروز لا تكفي سوى لعشرة أيام قادمة، مبينًا أنه تم التواصل مع العديد من الجهات الدولية من بينها منظمة الصحة العالمية لإدخال النيتروز، إلا أن الاحتلال يرفض التجاوب مع طلبات ادخال الغاز.

وبين حماد أن مرافق وزارة الصحة تحتاج إلى 120 أسطوانة غاز نيتروز بشكل شهري، تحتوي كل أسطوانة منها نحو 27 كجم من الغاز، وأن نفاد الغاز يعني الموت المحقق خصوصًا لأولئك الذين يحتاجون لعمليات جراحية عاجلة وطارئة لإنقاذ حياتهم.

وناشد المسؤول في وزارة اصحة بغزة، كافة الجهات والمنظمات الدولية للتدخل العاجل والفوري بهدف الضغط على الاحتلال في سبيل ادخال غاز النيتروز بما يمكن من استمرار العمليات الجراحية وحفظ أرواح المواطنين والمرضى في المستشفيات.

وتجري مستشفيات قطاع غزة بشكل شهري نحو 5000 عملية جراحية تتنوع ما بين عمليات طارئة ومجدولة وعمليات قيصرية وغيرها من العمليات وتعتمد جميعها بشكل أساسي على توافر غاز النيتروز.

كما يعتمد أكثر من 2 مليون مواطن في قطاع غزة على المرافق الصحية الحكومية لتلقي الخدمات الصحية وإجراء العمليات الجراحية في ظل استمرار الحصار وما تبعه من ارتفاع في معدلات الفقر بين سكان القطاع.