لجنة الأسري للقوى الوطنية والإسلامية تستعد لإطلاق حملة لإنهاء ملف الاعتقال الاداري

غزة/سما/



تداعت لجنة الأسري للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في شئون الاسري بقطاع غزة لاجتماع طارئ في مدينة غزة, من أجل الخروج ببرنامج وطني شامل لمواجهة جريمة الاعتقال الاداري التعسفي التي ترتكبها دولة الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني والأسري الاداريين .

وشددت لجنة الأسري والمؤسسات على أهمية الخروج بسلسلة من الفعاليات والأنشطة الإبداعية التي تحاكي عذابات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وخاصة الإداريين الذين يتعرضون لسلسلة من القرارات والقوانين العنصرية تحت عنوان "الحملة الوطنية والدولية لإنهاء ملف الاعتقال الاداري" وانتزاع الحق الفلسطيني في الحرية من بين أنياب الاحتلال الإسرائيلي حيث ستنطلق الحملة بمؤتمر صحفي و بشكل متزامن بين جناحي الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة في تمام الساعة 11 صباحاً يوم الأحد القادم الموافق 8/8/2021 من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة .

هذا وانبثق عن الاجتماع عدة لجان لمتابعة الشؤون الاعلامية والقانونية .