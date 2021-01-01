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الكسل والخمول قد يكونا من أسباب نقص فيتامين "د"

الأربعاء 04 أغسطس 2021 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكسل والخمول قد يكونا من أسباب نقص فيتامين "د"



وكالات / سما /

قالت وزارة الصحة، في المملكة العربية السعودية إن الشعور بالخمول والكسل قد يكون أحد أسبابه نقص فيتامين "د".

وأوضحت الوزارة في تغريدة لها على حساب "عش بصحة"، أن "الشعور بالخمول والكسل من الممكن أن يكون عارضا من أعراض نقص فيتامين د".

وحذرت الوزارة من أضرار الجلوس لفترات طويلة في أوقات العمل.

​وأكدت على أن "أغلب أوقاتنا بالدوام نقضيها بالجلوس، لذلك احرص على إنهاء بعض الأعمال مشيًا والجلوس بطريقة صحيحة".

ولفتت الوزارة إلى أن الغذاء الصحي يساعد الإنسان على تطوير وتحسين صحته العامة والتي تضمن له القيام بالنشاط اليومي بكفاءة وفعالية.

#الكسل #الخمول #فيتامين د

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