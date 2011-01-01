نادي الأسير: خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأسر

رام الله / سما /

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن عدداً من الأسرى دخلوا أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبيّن نادي الأسير أن الأسير وجدي عزمي سبتي جودة من نابلس، والمحكوم بالسّجن لـ(25) عاماً؛ دخل عامه الـ(17) في الأسر، ويقبع في سجن "النقب"، وتمكّن خلال فترة اعتقاله من الحصول على بكالوريوس في التاريخ من جامعة الأقصى وبكالوريوس علوم سياسية من جامعة القدس، ويكمل حالياً متطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة القدس.

ودخل الأسير سامر عبد حسن حشاش من نابلس، القابع في سجن "نفحه"؛ عامه التاسع عشر في الأسر، علماً أنه محكوم بالسجن لـ(45) عاماً، وتزوّج وهو داخل السجن، وأنجب ابنته عن طريق النطف المهربة عام 2019.

ودخل الأسير محمود علي عبد الردايدة، من بيت لحم، عامه العشرين في الأسر، وهو محكوم بالسّجن الـمؤبد و(25) عاماً، ويقبع في سجن "ريمون"، وهو أب لخمسة من الأبناء والبنات أصغرهم كانت بعمر الشهر عند اعتقال والدها، وتمكّن خلال اعتقاله من الحصول على شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.

وأضاف نادي الأسير أن الأسير الأردني مرعي صبحي أبو سعيدة، دخل عامه الثامن عشر في الأسر، وهو محكوم بالسجن المؤبد لـ(11) مرة، فيما دخل الأسير يسري إبراهيم الجولاني من الخليل، عامه الثامن في الأسر، وهو محكوم بالسجن (25) عاماً، وكان قد أمضى ثماني سنوات سابقاً وأفرج عنه في صفقة تبادل عام 2011، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله عام 2013 وأعادت له حكمه السابق.