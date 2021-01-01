خبراء يكشفون عن طريقة سهلة لعرقلة اختراق الهواتف الذكية

وكالات / سما /

كشف متخصصون بمجال الأمن السيبراني عن طريقة سهلة يمكن اتباعها لإفشال اختراق المتسللين للهواتف الذكية.



ولفت هؤلاء إلى أن إطفاء الهاتف الذكي وإعادة تشغيله يخرب خطط "الهاكرز" ويمنعهم من سرقة المعلومات من الهواتف الذكية، وفقا لتقرير نشره موقع "أسوشييتد برس".

وذكر التقرير أن إطفاء الهواتف وإعادة تشغيلها بانتظام لن يوقف هجمات قراصنة المعلومات أو شركات التجسس، لكنه يعكر صفو عملهم ويدفعهم لبذل مزيد من الجهود لإنجاح اختراقها.



ونادرا ما يقوم المستخدمون بإيقاف تشغيل هواتفهم الذكية، التي أصبحت هدفا للقراصنة للحصول على معلومات شخصية وحساسة، مثل الرسائل النصية وجهات الاتصال والصور، فضلا عن تتبع مواقع المستخدمين وحتى تشغيل الكاميرا والميكروفون سرا.

وقال نيل زيرنغ، المدير الفني لمديرية الأمن السيبراني بوكالة الأمن القومي الأمركية: "عادة، بمجرد وصول المتسللين إلى جهاز أو شبكة، فإنهم يبحثون عن طرق لتثبيت برامج ضارة، لكن هذا الأمر أصبح أكثر صعوبة".