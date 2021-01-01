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تسريبات لأبرز الهواتف الجديدة من سامسونغ

الأربعاء 04 أغسطس 2021 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسريبات لأبرز الهواتف الجديدة من سامسونغ



وكالات / سما /

ارتفعت التوقعات حول ما ستطرحه سامسونغ (Samsung) مع اقتراب حدثها السنوي المعروف بسامسونغ أنباكيد (Samsung Unpacked) في 11 أغسطس/آب، وعززت صور تم تسريبها مؤخرًا لمجموعة من الأجهزة الجديدة هذه التوقعات وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

غلاكسي "زد فولد 3" هل أصلح مشكلة طي الشاشة؟

تُظهر الصور المسربة علي حساب سنوبي تيك (snoopytech) على تويتر جهاز غلاكسي "زد فولد 3" بألوان متعددة، بالإضافة لصورة مفصلة لكاميرا سيلفي أسفل الشاشة.

يعد هذا الموضع جزءًا من جهود سامسونغ المستمرة لتصميم الكاميرات الأمامية التي يمكن إخفاؤها خلف الشاشة، بحيث لا يتشتت انتباه المستخدمين، ولا يضطرون إلى رؤيتها عندما لا يستخدمونها.

لكن سامسونغ  لم تستخدم هذا التصميم بعد على الأجهزة المتاحة، حتى الآن. ولا يختلف تصميم "زد فولد 3" كثيرًا عن الموديلات السابقة، ماعدا قسم الكاميرا الخلفية الذي أصبح أكثر انسيابية وأقل حجمًا، جنبًا إلى جنب مع الحواف الأصغر حول الشاشة.

ولا تؤكد الصور -التي تم تسريبها حديثًا- المواصفات، لكن المؤكد أن "زد فولد 3" مجهز بشاشة عرض قابلة للطي مقاس 7.55 بوصات، مما يعني أنه يجب أن يشبه حجم "زد فولد" السابق.

غلاكسي "زد فلب 3"

من المقرر أن يكون هاتف غلاكسي "زد فلب 3" (Z Flip 3) من سامسونغ إضافة بسيطة إلى تشكيلة الشركة المقبلة القابلة للطي. ويشبه التصميم الجديد آخر تصميم لهذه الفئة، مع شاشة غطاء خارجية أوسع قليلاً.

ويحتمل ألا يكون غلاكسي "زد فلب 3" مزودًا بدعم للقلم الإلكتروني، ولا يمكن معرفة إن كانت تقنية الشاشة القابلة للطي من سامسونغ ستظهر متانة أعلى. ويظل السؤال الأهم: هل سيظل هناك تجعد في الشاشة عندما ينثني الهاتف الجديد إلى النصف؟

وتشير صور تم تسريبها حديثًا إلى القدرة على الاختيار من بين مجموعة كاملة من تصميمات الألوان ، بما في ذلك الأخضر الداكن والذهبي والأسود والأرجواني الفاتح.

وتشير التسريبات إلى أن سعر "زد فلب 3" يبدأ بسعر 1000 دولار.

سماعات أذن بدز 2

تحل سماعات الأذن غلاكسي بدز2 (Galaxy Buds 2) محل أسلافها غلاكسي بدز بلس (+ Galaxy Buds) وغلاكسي بدز (Galaxy Buds). ونرى في الصور المسربة تصميمًا بسيطًا يأتي بمجموعة من الألوان الأساسية (الأخضر والأبيض والأسود).

ولكن هناك تغييرا كبير ابالسماعات الجديدة حيث  تأتي مع ميزة إلغاء الضوضاء. ففي الماضي، كان على محبي سماعات الأذن من سامسونغ المزودة بتقنية "إيه إن سي" (ANC) أن يدفعوا مبلغًا كبيرًا مقابل سماعات غلاكسي "بدز برو" (Galaxy Buds Pro). ولكن الآن مع هذه التقنية المدمجة في غلاكسي "بدز2" يمكنهم الاستمتاع بالميزة بسعر أقل نظرًا لأنه يحتفظ بتصميم صوتي مفتوح وفريد.

وتأتي السماعات في علبة شحن لاسلكي، ويدعم معايير مقاومة الماء "آي بي إكس 2" (IPX2) مما يعني أنها لن تتأثر بوجود القليل من العرق أو الرذاذ على سطحها. ويشير تقرير إلى أن السعر الأوروبي لهذه السماعات يبدأ عند 149 يورو، وهو أقرب إلى 175 دولارًا.

وأصبحت تشكيلة أجهزة الجيل القادم الكاملة من سامسونغ الآن معروفة للجميع بعد هذه التسريبات، ولن يتبقى إلا الكشف الرسمي عنها بعد أسبوع. وبالطبع، سيكون هناك المزيد من المواصفات والمعلومات خلال الحدث الرسمي.

#سامسونغ #الهواتف #تكنولوجيا #هاتف

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